Son dakika gündem: Bursa'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
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Son dakika gündem: Bursa'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika gündem: Bursa'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki motosikletin çalınması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki motosikletin çalınması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Mahmudiye Mahallesi 7. Mobilya Sokak'ta Yakup Can'a ait park halinde bulunan 15 bin lira değerindeki motosiklet çalındı.

Can'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çalınan motosikletin bulunması ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinde, etrafı kontrol ederek yürüyen 2 kişinin motosikleti çalması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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