Yüzeyi buz kaplanan Nazik Gölü'nde balık avı
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Yüzeyi buz kaplanan Nazik Gölü'nde balık avı

25.02.2021 13:11 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:37

Bitlis'in Ahlat ilçesinde köylüler, soğuk hava nedeniyle yüzeyi buz tutan Nazik Gölü'nde, buzları kırarak balık avlıyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde köylüler, soğuk hava nedeniyle yüzeyi buz tutan Nazik Gölü'nde, buzları kırarak balık avlıyor.

İlçe merkezinde 30 kilometre uzaklıktaki Nazik Gölü'ne gelen köylüler, kazma ve küreklerle buz tabakasını kırarak, ağlarını bırakıyor.

Bir süre bekledikten sonra ağları çeken köylüler, avladıkları balıkların bir kısmını kendileri için ayırıyor, kalan kısmını da satıyor.

Dilburnu köyünde yaşayan Ömer Ayaz, gölün yüzeyinin her yıl soğuk hava nedeniyle buz tuttuğunu belirterek, "Balık tutmak için birkaç ağ attık. Geçimimizi balıkçılıkla sağlıyoruz. Geçen yıla göre bu yıl fazla balık yok." dedi.

Yüzeyi buz kaplanan Nazik Gölü'nde balık avı
Yüzeyi buz kaplanan Nazik Gölü'nde balık avı
Yüzeyi buz kaplanan Nazik Gölü'nde balık avı
Yüzeyi buz kaplanan Nazik Gölü'nde balık avı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman

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