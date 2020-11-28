Son dakika gündem: Bitlis'te teröristlerce toprağa gömülmüş yaşam ve inşaat malzemesi bulundu
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Son dakika gündem: Bitlis'te teröristlerce toprağa gömülmüş yaşam ve inşaat malzemesi bulundu

28.11.2020 22:19 | Son Güncelleme: 28.11.2020 22:22
Son dakika gündem: Bitlis'te teröristlerce toprağa gömülmüş yaşam ve inşaat malzemesi bulundu

Son dakika haberleri... Bitlis'in Tatvan ilçesinde PKK'lı teröristlerce toprağa gömülmüş çok miktarda yaşam ve inşaat malzemeleri ele geçirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde PKK'lı teröristlerce toprağa gömülmüş çok miktarda yaşam ve inşaat malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan'ın Sarıdal köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Sarıdal köyü kırsalında "Yıldırım 15 Mutki-Sarpkaya Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş 2020-94 Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda, Sarıdal köyü kırsalında toprağa gömülü plastik bidonlarda kalem pil, çok sayıda yaşam ve inşaat malzemesi ele geçirildi.

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Malzemeler, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerekli incelemelerin ardından imha edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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