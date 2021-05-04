Son dakika gündem: Bedensel engelli çift hayatın zorluklarına birlikte göğüs geriyor
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Son dakika gündem: Bedensel engelli çift hayatın zorluklarına birlikte göğüs geriyor

Son dakika gündem: Bedensel engelli çift hayatın zorluklarına birlikte göğüs geriyor
Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan bedensel engelli Selfinaz ve Orhan Güngör çifti, 15 yıldır birbirlerine duydukları sevgi ve saygıyla her türlü zorluğun üstesinden geliyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan bedensel engelli Selfinaz ve Orhan Güngör çifti, 15 yıldır birbirlerine duydukları sevgi ve saygıyla her türlü zorluğun üstesinden geliyor.

İkisi de doğuştan yürüme engelli olan 39 yaşındaki Selfinaz ve 40 yaşındaki Orhan Güngör çifti, evlenmelerinin ardından bugüne kadar geçen sürede sevgilerinde eksilme olmadan 14 yaşındaki kızlarıyla mutlu bir yaşam sürüyor.

Ev işlerini beraber yapan, pazara beraber giden Güngör çifti, hayatın tüm zorluklarına birlikte göğüs geriyor.

Orhan Güngör, AA muhabirine, birlikte her türlü zorluğun üstesinden gelerek mutlu bir evlilik sürdürdüklerini söyledi.

Her konuda eşiyle birbirlerine destek olduklarını vurgulayan Güngör, "Eşimi çok seviyorum, çok şükür mutluyuz. Bir kız çocuğumuz var, onu da büyüttük alnımızın akıyla. Eşime çok değer veriyorum, Allah ondan razı olsun, çok memnunum. Bu zamana kadar beni hiç üzmedi. Beraber bütün zorlukların üstesinden geldik. Engelimiz mutluluğumuza hiçbir zaman engel olmadı, bundan sonra da olamaz. Halimizden memnunuz, kimseye muhtaç değiliz, sevgimiz her zorluğun üstesinden geliyor." ifadelerini kullandı.

"Birbirimize duyduğumuz sevgi giderek arttı"

Selfinaz Güngör de hayattaki en büyük destekçisinin eşi olduğunu dile getirdi.

Görücü usulüyle evlenmelerine rağmen birbirlerini çok sevdiklerini belirten Güngör, "Ben onun halinden anlıyorum, o benim halimden anlıyor. Beraber bu yuvayı sevgimizle ayakta tutuyoruz. Her işi beraber yapıyoruz ve üstesinden gelemediğimiz hiçbir şey yok. Daha tartıştığımızı bilmem, geçinip gidiyoruz, çok mutluyuz. Birbirimize duyduğumuz sevgi giderek arttı." dedi.

Her türlü zorluğun üstesinden gelerek mutlu bir evlilik sürdürdüklerine işaret eden Güngör, şunları kaydetti:

"İkimiz de engelli maaşı alıyoruz, kimseye muhtaç değiliz. Allah devlete zeval vermesin, bizi aç, açıkta koymadı. Her zaman yanımızda oldu, çocuğumuzun da yanında oldu. Önce Allah'ıma, sonra devletime güveniyorum. Devletimiz engelliye, yatalak hastaya hak vermiş, daha ne olsun, ne isteyebiliriz ki. Tek isteğim; Allah'ım sağlık versin, işimizi, gücümüzü kendimiz yapalım, kimseye muhtaç olmayalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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