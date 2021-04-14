Son dakika gündem: Başkan Ataç, Çocuk Senfoni Orkestrası'nın eğitim merkezini ziyaret etti
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Son dakika gündem: Başkan Ataç, Çocuk Senfoni Orkestrası'nın eğitim merkezini ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Başkan Ataç, Çocuk Senfoni Orkestrası'nın eğitim merkezini ziyaret etti

Son dakika haberler: Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, İki Elin Sesi Var Yaşam Köyü Çocuk Senfoni Orkestrası'nın eğitim merkezini ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, İki Elin Sesi Var Yaşam Köyü Çocuk Senfoni Orkestrası'nın eğitim merkezini ziyaret etti.

Merkezi inceleyen Başkan Ataç, yetkililerden sürdürülen faaliyetler hakkında bilgiler aldı. Başkan Ataç, yaptığı değerlendirmede, "İçinde yer aldığımız merkezimizde 7-17 yaş arası çocuklarımız keman, viyola, viyolonsel, kontrbas yaylı çalgılar üzerine kurulu orkestra eğitimi alıyor. Çocuklarımıza ayrıca İngilizce etüt derslerinden faydalanmaları imkanını da sağlıyoruz. Kayıtların alımından sonra öğrencilerimiz ve velileriyle birlikte tanışma-bilgilendirme toplantıları düzenledik. Çocuklarımıza nasıl bir eğitim verileceği ve kurulacak olan orkestranın çocuklara ne gibi faydalar sağlayacağı konularını aktardık. Ardından çocuklarımız enstrüman tanıtımına katıldı ve eğitimini alacakları enstrümanları seçme şansı buldu. Orkestra, piyano ve İngilizce etüt dersleri için toplamda 93 çocuğumuz eğitim almak için kayıt yaptırdı. Pandemiden dolayı eğitimlerimiz online olarak devam ediyor. Burası ikinci merkezimiz olarak hizmete girdi ve çocuklarımızı müzikle buluşturmaya burada da devam edeceğiz. Müziğin iyileştirici ve birleştirici gücü, yavrularımıza çok iyi geliyor" dedi.

"Sanat ile iç içe bir nesil yetiştirebilmek için desteğe devam"

Müziğin çocukların gelişimindeki olumlu katkılara da değinen Başkan Ataç, "Bir bireyin küçük yaşta müzik ile tanışması çok önemli. Sosyal bir proje örneği olan İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'nı da bu anlayış ile kurduk. Proje bugün çok iyi noktalara geldi, öğrencilerimiz birçok başarılı işe imza attı. İstiyoruz ki çocuklarımız müzik ile erken yaşta tanışma fırsatı bulsun. Orkestramız yaklaşık 2 bin 400 öğrenciye ulaştı. Bir merkezimiz de artık Yaşam Köyümüzde çocuklarımız için müziğe ev sahipliği yapıyor. Müziğe başlayan çocuklarımız, kariyerine bir müzisyen olarak devam etmese bile derslerinde muhakkak başarılı oluyor, kötü alışkanlıklardan da uzak duruyor. Sağlıklı, sanat ile iç içe bir nesil yetiştirebilmek için çocuklarımızın müziğe duydukları ilgiye destek vermeye devam edeceğiz" sözlerini kullandı.

İki Elin Sesi Var Yaşam Köyü Çocuk Senfoni Orkestrası'na kayıt yaptıran öğrencilerden 43'ü keman, 18'i viyola, 8'i viyolonsel, 4'ü kontrbas, 3'ü piyano ve 17'si de İngilizce etüt derslerinden faydalanıyor. - ESKİŞEHİR

Son dakika gündem: Başkan Ataç, Çocuk Senfoni Orkestrası'nın eğitim merkezini ziyaret etti
Son dakika gündem: Başkan Ataç, Çocuk Senfoni Orkestrası'nın eğitim merkezini ziyaret etti
Son dakika gündem: Başkan Ataç, Çocuk Senfoni Orkestrası'nın eğitim merkezini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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