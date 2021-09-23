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Son dakika gündem: Bakan Yardımcısı Sayan: Hedefimiz 2023 yılında 5G'yi kullanmak

Demirören Haber Ajansı / Semra Demir - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Bakan Yardımcısı Sayan: Hedefimiz 2023 yılında 5G'yi kullanmak

Son dakika haberler... İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen '6G çalıştayında haberleşme teknolojilerinin geleceği masaya yatırıldı.

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen '6G çalıştayında haber leşme teknolojilerinin geleceği masaya yatırıldı. Çalıştayda konuşan Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, "Hedefimiz 2023 yılında en yüksek yerlilik oranına sahip olacak şekilde 5G'yi kullanıyor olmak" dedi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin organizasyonu ile üçüncüsü gerçekleştirilen '6G çalıştayının açılış konuşmalarını Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ve İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Hüseyin Arslan yaptı.

ASELSAN'ın sponsorluğunda düzenlenen çalıştaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, BTK, SSB ve TÜBİTAK'dan üst düzey yöneticiler, ULAK Haber leşme, Türk Telekom, Vodafone, Nokia, Turkcell, Ericsson, ASELSAN gibi firmalar ve birçok üniversiteden akademisyenler katıldı. Çalıştayda "Türkiye'nin 5G'ye Geçiş Süreci", "5G ve Ötesinde Yerli Ekosistem", "Dikey Sektörlerde IoT Etkileri", "6G Yerli Ekosistemine Hazırlık" ve "6G Vizyonu İçin Akademik Bakış" başlıklarında 5 farklı panel düzenlendi.

"SON ON YILDA BÜYÜK GELİŞMELER YAŞADIK"

Çalıştayda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, "İlk çağlardan itibaren haber leşmeye sahip olan liderliğe sahip olur. Haber leşme dünyanın seyrini değiştirecek bir alandır. Haber leşme; eğitim, sağlık, turizm alanları başta olmak üzere bütün alanları etkiliyor. Son on yılda büyük gelişmeler yaşadık. Teknolojik yetkinlik ülkeler için bir gelişmişlik göstergesidir. Hedefimiz 2023 yılında en yüksek yerlilik oranına sahip olacak şekilde 5G'yi kullanıyor olmak" diye konuştu.

"TEKNOLOJİYE YÖN VEREN ÜLKE OLMAK İSTİYORUZ"

Programda konuşan İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Hüseyin Arslan, "Bilgi ve haber leşme teknolojileri dünyasına damgasını vurdu. Bu teknolojileri kontrol edenler dünyayı da kontrol edecek. Türkiye'nin bu teknolojilerden geri kalmasını istemiyoruz. Birçok teknolojiye yön veren ülke olmak istiyoruz. Türkiye'de geçtiğimiz on senede haber leşme teknolojilerinde ciddi farkındalık oluştu. Her türlü Telekom altyapısını üreten firmalarımız var" ifadelerini kullandı.


- İstanbul
Son dakika gündem: Bakan Yardımcısı Sayan: Hedefimiz 2023 yılında 5G'yi kullanmak

Son dakika gündem: Bakan Yardımcısı Sayan: Hedefimiz 2023 yılında 5G'yi kullanmak

Son dakika gündem: Bakan Yardımcısı Sayan: Hedefimiz 2023 yılında 5G'yi kullanmak

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