Son dakika gündem: Bakan Yardımcısı Işıkgece: GDO'suz Türk pamuğunu markalaştırmamız gerekiyor

HATAY (DHA) - PAMUK sektöründe sürdürülebilirlik ana temalı 6'ncı Ulusal Pamuk Zirvesi Hatay'da yapıldı. Pamuk sektörü temsilcilerinin yoğun katılım gösterdiği programda konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, "GDO'suz Türk pamuğunu bizim tüm dünyada duyurmamız ve bunu markalaştırmamız gerekiyor. Bu konuda yapılan ve yapılacak çalışmalara bakanlık olarak tam destek vereceğiz. Çünkü bunu yapan ülkeler çok kısıtlı. Bu konuda ülke olarak çok önemli bir noktadayız" dedi.

Ulusal Pamuk Konseyi ve Tarim ve Orman Bakanligi iş birliğiyle bu yıl 6'ncısı düzenlenen Ulusal Pamuk Zirvesi, Hatay'da yapıldı. Antakya'da özel bir oteldeki düzenlenen "Pamuk sektöründe sürdürülebilirlik" ana temalı programa Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece'nin yanı sıra AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Bertan Balçık, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Gün boyu süren 6'ıncı Ulusal Pamuk Zirvesi'nde, Tarım ve Orman Bakanlığı pamuk politikaları, pamuk üretiminde sürdürülebilirlik ve tekstilde pamuk ve sürdürülebilirlik konuları hakkında katılımcılara sunum yapılarak, değerlendirme raporu hazırlandı.