Son dakika gündem: Bakan Soylu, Şırnak'taki futbol maçının başlama vuruşunu yaptı
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Kültür Şöleni Futbol Turnuvası merkez ilçe final maçının başlama vuruşunu yaptı.
ŞIRNAK (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Kültür Şöleni Futbol Turnuvası merkez ilçe final maçının başlama vuruşunu yaptı.
Soylu, Cudi Dağı Üs Bölgesi'ndeki incelemelerinin ardından helikopterle Şırnak'a geçti.
Şırnak Belediyesi ile Şırnak Kültür ve Turizm Tanıtma Derneğince il merkezi ve ilçeleri kapsayan Şırnak Kültür Şöleni Futbol Turnuvası kapsamında Şırnak Üniversitesi sahasında Kırmızı Ejderler ile Şırnak BESYO takımları arasında oynanan merkez ilçe final maçının başlama vuruşunu yapan Soylu, takımlara başarılar diledi.
Maçı bir süre izleyen Soylu, vatandaşlarla da sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı Üs Bölgesi'ndeki askerlerin yeni yılını kutladı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Bakan Soylu aracılığıyla, Irak sınırının sıfır noktasındaki Cudi Dağı Üs Bölgesi'nde görev yapan...
Okul bahçesinde maç yaparken kalenin devrilmesi sonucu demir direğin altında kaldı
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri