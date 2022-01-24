Son dakika haberi! Ankara'da Mogan Gölü kısmen buz tuttu - Haberler
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Son dakika haberi! Ankara'da Mogan Gölü kısmen buz tuttu

Son dakika haberi! Ankara'da Mogan Gölü kısmen buz tuttu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Ankara'da Mogan Gölü kısmen buz tuttuANKARA'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü, soğuk hava ile birlikte kısmen buz tuttu.

ANKARA (DHA) - Ankara'da Mogan Gölü kısmen buz tuttu

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü, soğuk hava ile birlikte kısmen buz tuttu.

Gölbaşı'nda 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığı sabah saatlerinde eksi 12 derece olarak ölçüldü. 'Ankara'nın denizi' olarak adlandırılan Mogan Gölü'nün bazı kısımları, soğuk hava ile birlikte buz tuttu. Vatandaşlar, gölde yiyecek bulmakta zorlanan karabatak kuşlarını ekmek atarak besledi.

Son dakika haberi! Ankara'da Mogan Gölü kısmen buz tuttu

Son dakika haberi! Ankara'da Mogan Gölü kısmen buz tuttu

Son dakika haberi! Ankara'da Mogan Gölü kısmen buz tuttu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Mogan Gölü, Ankara, kar, Güncel, Haber

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