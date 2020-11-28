Son dakika gündem: Alaşehir'de uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
28.11.2020 13:49 | Son Güncelleme: 28.11.2020 13:52
Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekibi, Evrenli Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 4 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.S. (22) ve C.A. (20) karakola götürüldü. Şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım