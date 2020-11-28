Son dakika gündem: Alaşehir'de uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
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Son dakika gündem: Alaşehir'de uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

28.11.2020 13:49 | Son Güncelleme: 28.11.2020 13:52
Son dakika gündem: Alaşehir'de uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekibi, Evrenli Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 4 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.S. (22) ve C.A. (20) karakola götürüldü. Şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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