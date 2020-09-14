Son dakika gündem: Acı haberi Başkan Mustafa Sarıoğlu açıkladı
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Son dakika gündem: Acı haberi Başkan Mustafa Sarıoğlu açıkladı

Son dakika haberi... Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, derneğin eski genel başkan yardımcısı ve Ankara Şube Başkan Yardımcısı Yunus Atiktürk'ün koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Son dakika gündem: Acı haberi Başkan Mustafa Sarıoğlu açıkladı
14.09.2020 11:34 | Son Güncelleme: 14.09.2020 11:37

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, derneğin eski genel başkan yardımcısı ve Ankara Şube Başkan Yardımcısı Yunus Atiktürk'ün koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Sarıoğlu, emeklilerin pandemi kurallarına uyduğunun altını çizdi.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Eski Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Şube Başkan Yardımcısı Yunus Atiktürk, Covid-19 tedavisi gördüğü Ankara Yenimahalle Devlet Hastanesi'nde önceki gün yaşamını yitirdi. Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Atiktürk'ün yaşamını yitirmesinin ardından pandemi kurallarına dikkat çekti.

Derneğin genel merkez ve şube yöneticilerinin pandemi kurallarına uyduğunu hatırlatan Sarıoğlu, şöyle dedi:

"Türkiye'de 13.5 milyon emekli var. İki konfederasyon var. Tüm İşçi Emekli, Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı olarak genel merkezimizde bir dönem önce genel başkan vekilim Yunus Atıl Türk koronavirüse yakalandı. Virüs dolayısıyla hastaneye yattı ve virüse yenik düştü. Tüm emekliler camiası olarak üzgünüz. Biz aylardır devletimizin almış olduğu kurallara uyalım, bakanlığımızın aldığı kurallara uyalım diye çağrıda bulunuyoruz. Elimizden geldiği kadar tüm genel merkez ve şube yönetici arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu kurallara uyuyorlar. Fakat halkın büyük çoğunluğu özellikle gençler vurdumduymazlık içerisindeler. Yıllarca emek vermiş ve Zonguldak'a da defalarca gelmiş genel başkanvekilim Yunus Atıl Türk virüse yenik düştü ve vefat etti. Ulu Önderimiz köylü, işçi, emekli milletin efendisidir demiş. Zonguldak'tan emeğin emeklinin başkentinden sesleniyorum. Türkiye çapında şubelerimiz devletin almış olduğu kurallara uymaya çalışıyorlar. Virüs acımasız, insanlığın başına bela. Ne zaman nerede kime vuracağı belli değil. Genel Başkanvekilimizi kaybettik. Bazı arkadaşlarımız da hastanelerde yatıyor. Ben buradan sesleniyorum. İktidar muhalefet, konfederasyon başkan vekilliği yapmış, vatanını, bayrağını sevmiş bir büyüğüm vefat etti. Kimse arayıp baş sağlığı dilemedi. 13,5 milyon emekli devletini seviyor. Sokakta hak aramıyor, aramayacak. Yasal yönlerden haklarını arayacak. Biz ilgili tüm yetkililere dosya veriyoruz. Bu mücadeleyi yaparken hiçbir zaman sınırımızı aşmadık. Ama diyorum ki bugün bir milletvekili veya bir yakını vefat ettiği zaman yer yerinden oynuyor. İlgili ve yetkililer açıklama yapıyor. Biz memleketimizi, milletimizi, bayrağımızı seviyoruz. Bizi ciddiye almayanları biz de ciddiye almayacağız." - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

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