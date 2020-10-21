Son dakika gündem: Ablasını sokak ortasında öldürdü (2)
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Son dakika gündem: Ablasını sokak ortasında öldürdü (2)

21.10.2020 14:16 | Son Güncelleme: 21.10.2020 14:35
Son dakika gündem: Ablasını sokak ortasında öldürdü (2)

Son dakika gelişmesine göre 'NAMUS İÇİN ÖLDÜRDÜM' DEMİŞDiyarbakır'da, 3 yıldır eve gelmeyen ablası Merve Aslan'ı (24), sokak ortasında tabancayla 4 el ateş ederek öldüren Mustafa Aslan'ın (21), gözaltında verdiği ifadesinde, ablasını ailesinin namusuna leke getirdiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

'NAMUS İÇİN ÖLDÜRDÜM' DEMİŞ

Diyarbakır'da, 3 yıldır eve gelmeyen ablası Merve Aslan'ı (24), sokak ortasında tabancayla 4 el ateş ederek öldüren Mustafa Aslan'ın (21), gözaltında verdiği ifadesinde, ablasını ailesinin namusuna leke getirdiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Aslan, çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

Son dakika gündem: Ablasını sokak ortasında öldürdü (2)
Son dakika gündem: Ablasını sokak ortasında öldürdü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mücahit YOLCU

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