Son dakika gündem: Ablasını sokak ortasında öldürdü (2)

Son dakika gelişmesine göre 'NAMUS İÇİN ÖLDÜRDÜM' DEMİŞDiyarbakır'da, 3 yıldır eve gelmeyen ablası Merve Aslan'ı (24), sokak ortasında tabancayla 4 el ateş ederek öldüren Mustafa Aslan'ın (21), gözaltında verdiği ifadesinde, ablasını ailesinin namusuna leke getirdiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.