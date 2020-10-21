Son dakika gündem: Ablasını sokak ortasında öldürdü (2)
21.10.2020 14:16 | Son Güncelleme: 21.10.2020 14:35
Son dakika gelişmesine göre 'NAMUS İÇİN ÖLDÜRDÜM' DEMİŞDiyarbakır'da, 3 yıldır eve gelmeyen ablası Merve Aslan'ı (24), sokak ortasında tabancayla 4 el ateş ederek öldüren Mustafa Aslan'ın (21), gözaltında verdiği ifadesinde, ablasını ailesinin namusuna leke getirdiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
'NAMUS İÇİN ÖLDÜRDÜM' DEMİŞ
Diyarbakır'da, 3 yıldır eve gelmeyen ablası Merve Aslan'ı (24), sokak ortasında tabancayla 4 el ateş ederek öldüren Mustafa Aslan'ın (21), gözaltında verdiği ifadesinde, ablasını ailesinin namusuna leke getirdiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Aslan, çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mücahit YOLCU