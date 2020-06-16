Son dakika güncel: MUĞLA Kızkumu'na turist akını sevindirdi, heykele askı muamelesi üzdü
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Son dakika güncel: MUĞLA Kızkumu'na turist akını sevindirdi, heykele askı muamelesi üzdü

Son dakika güncel haberine göre Kızkumu'na turist akını sevindirdi, heykele askı muamelesi üzdüMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde deniz üzerinde yürünüyor hissi veren Kızkumu, tatilcilerden yoğun ilgi görüyor.

Son dakika güncel: MUĞLA Kızkumu'na turist akını sevindirdi, heykele askı muamelesi üzdü
16.06.2020 10:06 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:09

Kızkumu'na turist akını sevindirdi, heykele askı muamelesi üzdü

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde deniz üzerinde yürünüyor hissi veren Kızkumu, tatilcilerden yoğun ilgi görüyor. Öte yandan ziyaretçilerin kıyıda konumlandırılmış prenses heykeli üzerine havlu ve gömlek gibi çeşitli eşyaların konulması tepkiye neden oldu.

Koronavirüs salgını ile mücadele tedbirlerin esnetilmesiyle Marmaris ilçesinin 35 kilometre kırsalında bulunan turistik Orhaniye Mahallesi'nde deniz üzerinde yürünüyor hissi veren Kızkumu'na akın başladı. Seyahat kısıtlamasının kaldırılması, 65 yaş ve kronik rahatsızlığı bulunanlar ile 18 yaş altı çocukların sokağa çıkması esnetilmesi ardından yoğunluk oluştu. Muğla'nın ilçelerinden yanı sıra Aydın, Uşak, Denizli, Manisa'dan araçlarıyla günü birlik dolaşmaya gelenler, merak ettikleri Kızkumu'nu ziyaret etme fırsatı buldu. 500 metre uzunluğunda ve 3.5 metre genişlikte deniz üzerinde ilk defa yürüyenler şaşkınlık yaşadı. Kimi çocuklar anne ve babalarının kucaklarında denizi geçti. Kızkumu'na gelen vatandaşların maske takmamanın yasak olmasına rağmen kuralları dinlemeden ve sosyal mesafeyi korumadan dolaştığı görüldü. Anı ölümsüzleştirmek isteyen tatilciler ise cep telefonu ve fotoğraf makinesiyle hatıra fotoğrafı çekti. Bazıları ise, öz çekim yaparak sosyal medya hesaplarında "Denizin üzerinde yürüyorum" yorumu yaptı.

PRENSES HEYKELİNE ASKI MUAMELESİ

Öte yandan yürüyüşün başladığı kıyıda konumlandırılmış prenses heykeli üzerine havlu ve gömlek gibi çeşitli eşyaların konulması tepkiye neden oldu. Orhaniye Mahalle Muhtarı Cem Dinç, "Yoğunluk oluşmaya başladı. Kızkumu'na gelen misafirlerimizin doğaya, çevreye ve denize karşı duyarlı olmalarını istiyorum. Dünyaca ünlü bu yerimiz hepimizin ortak kullanım alanı, sahip çıkmak mecburiyetindeyiz" dedi.

KIZKUMU EFSANESİ NEDİR

Efsaneye göre Bybassos Kralı'nın kızı güzel prenses ile bir balıkçı birbirlerine aşık olurlar. Kız geceleri sahile çıkıp, kandille balıkçıya işaret verir, balıkçı da karşı kıyıdan sandalıyla gelir ve buluşurlar. Kral bir gece kızını takip ettirerek balıkçının denizden geldiğini, kızının kumsalda onu beklediğini, beklediği yeri de elindeki bir ışıkla balıkçıya haber verdiğini öğrenir. Kral askerlerine kızını kumsalda yakalayıp, elindeki ışığı alarak balıkçıya işaret vermelerini ve balıkçıyı yakalamalarını emreder. Denilen yapılır. Balıkçı karşı kıyıdan ışığı gördüğü anda atlar kayığına, kürek çekmeye başlar. Kız askerlerin elinden kurtulup denizin ortasındaki delikanlıya doğru koşmaya başladığı anda bir mucize gerçekleşir ve kızın her adım attığı deniz, anında kumsala dönüşür. Arkadan koşan askerlerin üzerlerindeki ağırlık onları suya batırdığı anda bir asker ok ve yayına sarılır. Amacı delikanlıyı vurmaktır ama ok kıza saplanır. Efsaneye göre de kumların rengi kızın kanıyla kırmızıya dönüşür. Delikanlı, okla vurulan prensesi alıp kayığıyla uzaklaşır ve bir daha ikisini gören olmaz.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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