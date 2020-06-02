Son dakika güncel: Eyüpsultan Belediyesinin Yaz Okulu ve Yaz Spor Okulları başlıyor Son dakika haberlerine göre Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs salgınından bu yana tedbir amaçlı gençlik merkezi ve bilgi evlerini geçici süreliğine kapatmıştı.

Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs salgınından bu yana tedbir amaçlı gençlik merkezi ve bilgi evlerini geçici süreliğine kapatmıştı. 1 Haziran itibariyle alınan normalleşme kararları doğrultusunda yaz aylarında düzenlenecek yaz okulu ve yaz spor okuluyla kapılarını öğrencilere yeniden açacak. Bilgi evleri ve gençlik merkezleri kapılarını yeniden açıyor Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bilgi Evleri, Gençlik Merkezleri, Ali Kuşçu Uzay Evi, Robot Akademi kapılarını 22 Haziran'da öğrencilere açacak. 24 Temmuz tarihine kadar devam edecek eğitimlere online kayıt için, http://basvuru.eyupsultan.bel.tr/ adresinden başvurulabilecek. Yaz Spor Okuluna gelecek öğrenciler kayıt yaptırmak için 1 adet sağlık raporu getirmeliler. Kayıt Merkezleri: Bilgi Evleri, Gençlik Merkezleri, Ali Kuşçu Uzay Evi, Robot Akademi, Alibeyköy Spor Kompleksi. Ayrıca yaz okulu eğitimleri yukarıda belirtilen yerlerde gerçekleşecek. Bilgi evleri yaz okulu içerik ( 9-15 yaş) - (tüm bilgi evleri) Değerler Eğitimi, Sanat ve Beceri Atölyeleri, Geziler Etkinlikler, Rehberlik Çalışmaları, Sınav Temel Hazırlık Dersleri Dil evi yaz okulu içerik (9-20 yaş) Dil Evi İngilizce ve Arapça Yaz Okulu, Oyunla ve Gezerek Öğrenme, Speaking Club, Müzikle Öğrenme - Karaoke, Masa Oyunları ve Film İzleme Gençlik merkezleri yaz okulu içerik (15-20 yaş) Değerler Eğitimi, Sanat ve Beceri Atölyeleri, Geziler, Etkinlikler, Rehberlik Çalışmaları, TYT Hazırlık Dersleri Bilişim akademi yaz okulu içerik (9-20 yaş) Ali Kuşçu Uzay Evi, Güneş Sistemi, Yıldızların Yaşamı, Uzay Çalışmaları, Gökyüzünü Tanıyalım, Robot Okulu, Web Tasarım ve Oyun Tasarımı Mobil Uygulama Geliştirme, Blog Hazırlama & Bloggerlik, 3d Tasarım ve Arduino Ücretsiz yaz spor okulunda 13 spor branşı olacak Yaz spor okuluna gelecek öğrenciler eğitimlerini hafta içi her gün Alibeyköy Spor Kompleksi'nde yapacaklar. Yaz Spor Okulu için kayıt merkezleri: Bilgi Evleri, Gençlik Merkezleri, Ali Kuşçu Uzay Evi, Robot Okulu, Alibeyköy Spor Kompleksi. Yaz Spor Okulunda Yer Alacak Branşlar Atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, futbol, karate, kaykay, mini golf, okçuluk, satranç, oryantiring, tenis ve voleybol - İSTANBUL Kaynak: İHA