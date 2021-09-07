Kamyonun fırlayan tekerlerinden biri Lamia'yı öldürdü diğeri zincirleme kazaya neden oldu (2)
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Kamyonun fırlayan tekerlerinden biri Lamia'yı öldürdü diğeri zincirleme kazaya neden oldu (2)

Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel

GÖZALTI SAYISI 4'E YÜKSELDİAntalya'nın Manavgat ilçesinde, Cezayir asıllı Lamia Abed'in yaşamını yitirdiği kaza sonrası kamyon şoförü İbrahim T. ile birlikte gözaltına alınan, Gazipaşa'da lastiğin değiştirildiği iş yeri sahibinin F.H.'nin ifadesi ortaya çıktı.

GÖZALTI SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Cezayir asıllı Lamia Abed'in yaşamını yitirdiği kaza sonrası kamyon şoförü İbrahim T. ile birlikte gözaltına alınan, Gazipaşa'da lastiğin değiştirildiği iş yeri sahibinin F.H.'nin ifadesi ortaya çıktı. F.H.'nin, ilk ifadesinde, lastiği kendisinin takmadığını ve personelinin bu işlemi yaptığını belirtmesi üzerine çalışanlar N.B. ve Y.Ö. de gözaltına alındı. Manavgat'a getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi ve daha sonra 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan adliyeye sevk edildi. Bu sırada şüphelilerin avukatı, gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.Öte yandan Lamia Abed'in cenazesinin bugün ikindi vakti Aksaz Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.


Kamyonun fırlayan tekerlerinden biri Lamia'yı öldürdü diğeri zincirleme kazaya neden oldu (2)
Kamyonun fırlayan tekerlerinden biri Lamia'yı öldürdü diğeri zincirleme kazaya neden oldu (2)
Kamyonun fırlayan tekerlerinden biri Lamia'yı öldürdü diğeri zincirleme kazaya neden oldu (2)
Kamyonun fırlayan tekerlerinden biri Lamia'yı öldürdü diğeri zincirleme kazaya neden oldu (2)
Kamyonun fırlayan tekerlerinden biri Lamia'yı öldürdü diğeri zincirleme kazaya neden oldu (2)
Kamyonun fırlayan tekerlerinden biri Lamia'yı öldürdü diğeri zincirleme kazaya neden oldu (2)
Kamyonun fırlayan tekerlerinden biri Lamia'yı öldürdü diğeri zincirleme kazaya neden oldu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan

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Kamyonun fırlayan tekerlerinden biri Lamia'yı öldürdü diğeri zincirleme kazaya neden oldu (2) - Haberler
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