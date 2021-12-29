Son Dakika! Girit Adası yakınlarında 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi - Haberler
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Son Dakika! Girit Adası yakınlarında 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Son dakika! AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de Girit açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Türkiye'de birçok ilde hissedildi.

AFAD verilerine göre, Akdeniz'de Girit açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 08.07'de gerçekleşen depremin derinliği 15 km olarak ölçüldü. Merkez üssünün ise Muğla'nın Datça ilçesine 383,84 kilometre mesafede olduğu tespit edildi. Sarsıntı Türkiye'de birçok ilde hissedildi.

''OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMAMIŞTIR''

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Girit Adası yakınlarında meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depreme en yakın yerleşim yerimiz Muğla'nın Datça ilçesi olup (383 km) an itibarıyla olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Son Dakika! Girit Adası yakınlarında 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

AVRUPA SİSMOLOJİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 5.9 OLARAK GEÇTİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.6 olarak açıklarken merkez üssünü Girit adası açıkları olarak gösterdi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi ise Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son Dakika! Girit Adası yakınlarında 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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