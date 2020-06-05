Son Dakika | Genç kızın intiharı, töre cinayeti çıktı
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Son Dakika | Genç kızın intiharı, töre cinayeti çıktı

Son dakika haberlerine göre Genç kızın intiharı, töre cinayeti çıktı Mersin'de 7 ay önce evlerinin banyosunda kafasına sıkarak intihar ettiği iddia edilen 17 yaşındaki İrem Bahçe'nin, töre cinayetine kurban gitti ortaya çıktı 5 aylık hamile olduğu, hastanede sezaryen ile doğum yaptırıldığı da belirlenen genç kızın,...

05.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:17

Genç kızın intiharı, töre cinayeti çıktı

Mersin'de 7 ay önce evlerinin banyosunda kafasına sıkarak intihar ettiği iddia edilen 17 yaşındaki İrem Bahçe'nin, töre cinayetine kurban gitti ortaya çıktı

5 aylık hamile olduğu, hastanede sezaryen ile doğum yaptırıldığı da belirlenen genç kızın, ağabeyi tarafından vurulduğu, ölüm kararının ise baba, anne ve amcaların bulunduğu 'aile meclisinde' alındığı iddia edildi

MERSİN - Mersin'de 7 ay önce evlerinin banyosunda kafasına sıkılan kurşunla intihar ettiği iddia edilen 17 yaşındaki İrem Bahçe'nin, töre cinayetine kurban gitti ortaya çıktı. 5 aylık hamile olduğu, hastanede sezaryen ile doğum yaptırıldığı da belirlenen genç kızın, ağabeyi tarafından vurulduğu, ölüm kararının ise baba, anne ve amcaların bulunduğu 'aile meclisinde' alındığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, 7 Kasım 2019 tarihinde merkez Yenişehir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan İrem Bahçe (17), evlerinin banyosunda kafasından tabanca ile vuruldu. İntihar iddiasıyla ambulansla hastaneye kaldırılan genç kız, hayatını kaybetti. 5 aylık hamile olan genç kızın çocuğu ise sezaryen ile alındı. Kuvöze konulan bebek, yapılan bütün müdahalelere rağmen 6 Şubat 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ailenin verdiği çelişkili ifadeler ile kamera kayıtlarının uyuşmamasından dolayı olayın cinayet olabileceği üzerinde durdu.

İntihar süsü vermişler

Genç kızın ölümündeki şüpheler üzerine özel ekip kurularak çalışma başlatıldı. 7 ay boyunca yüzlerce kişi ile görüşen, kamera kayıtlarını tek tek incelemeyen ekipler, olayın 'töre cinayeti' olduğunu tespit etti. Cinayeti kızın ağabeyi M.A.B.'nin işlediğini belirleyen ekipler, kararın baba, anne ve amcaların bulunduğu 'aile meclisinde' alındığını ortaya çıkardı. Ailenin olaydan 20 gün önce Şanlıurfa'dan Mersin'e geldiğini, aile büyüklerinin ağabey üzerinde baskı kurarak, 5 aylık hamile kız kardeşini öldürttüğünü belirledi. Kızın öldürülme kararının köyde çıkan dedikodular üzerine alındığı iddia edildi.

Ağlayarak itiraf etmiş

Cinayetle ilgili çalışmasını tamamlayan özel ekip, şafak operasyonuyla Şanlıurfa'ya bağlı Örencik Köyü'nde yaşayan ağabey M.A.B., baba S.B., anne M.M., büyük ağabey V.B., amcalar İ.B., K.B. ve M.V.B.'yi gözaltına aldı. Mersin'e getirilen şahısların, tek tek ifadeleri alındı. İfadesinde ağlayarak kardeşini öldürdüğünü itiraf eden M.A.B., olayı baba, anne ve amcalarının baskısıyla yaptığını söyledi.

Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kişi, ayrı ayrı araçlarla adliyeye sevk edildi.

Son Dakika | Genç kızın intiharı, töre cinayeti çıktı

Kaynak: İHA

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