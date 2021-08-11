Son dakika! Gaziantep'ten gezi için geldiği Trabzon'da kalp krizinden hayatını kaybetti
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Son dakika! Gaziantep'ten gezi için geldiği Trabzon'da kalp krizinden hayatını kaybetti

Son dakika! Gaziantep'ten gezi için geldiği Trabzon'da kalp krizinden hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Gaziantep'ten Trabzon'a gezi için gelen bir kişi Çaykara ilçesi Yedi Göller Bölgesi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Gaziantep'ten Trabzon'a gezi için gelen bir kişi Çaykara ilçesi Yedi Göller Bölgesi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, bir tur şirketi ile Gaziantep'ten Trabzon'a gezmeye gelen Hasan Hüseyin Polat (68) Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ü gördükten sonra Demirkapı mahallesinin yukarısında yer alan Yedi Göller Bölgesi'ne geçti. Polat, buradaki Aygır Gölü'nde lavabo ihtiyacını karşılamak için gittiği tuvaletten çıkarken bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Yere yığıldığını gören tur arkadaşları, tur rehberleri ve acente şoförleri Polat'a yardımcı olmaya çalıştı. Bu esnada turda bulunanlardan bir hemşire hastaya kalp masajı yaparak acil müdahalede bulundu.

Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de ambulans olmayınca...

Olay yerine Uzungöl'den ambulans istenirken, Uzungöl'de ambulans olmaması üzerine acenta yetkilileri, Çaykara ilçesinden ambulans istedi. Çaykara M. İlhan Durgun Devlet Hastanesi ambulansının ise hasta almaya gitmesi sebebi ile sağlık ekipleri tarafından zorunlu olarak Sürmene Devlet Hastanesi'nden ambulans gönderildi. Ambulans Aygır Gölü'ne çıktığında Hasan Hüseyin Polat'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Hasan Hüseyin Polat'ın cenazesi Çaykara Mehmet İlhan Durgun Devlet Hastanesi morguna kaldırılmak üzere Çaykara ilçesine getirilirken, buradan cenazesinin memleketine gönderileceği bildirildi.

Öte yandan bölgede bulunan turistler ve turizmciler yaşanan bu duruma tepki göstererek her gün binlerce turistin ziyaret ettiği Uzungöl'de tam teşekküllü bir ambulans olmamasına tepki gösterdiler. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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