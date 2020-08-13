Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi Son dakika: Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte 65 yaş üstü vatandaşların düğüne gitmelerinin sabah 7-10, akşam 17-20 saatleri arasında toplu taşıma kullanmalarının yasaklandığını duyurdu.

Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği illerden olan ancak alınan önlemlerle düşüş eğiliminin başladığı Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşların düğüne katılmaları, toplu taşımayı belirli saatlerde kullanmaları yasaklandı.

Bu kararı Twitter'dan duyuran Gaziantep Valisi Davut Gül, şunları yazdı:

"AİLE ÜYELERİ HARİÇ 65 YAŞ ÜSTÜNE DÜĞÜNLER YASAK"

Kovid-19 hastalığı maalesef en fazla büyüklerimizi etkiliyor. 65 yaş üstü ulu Çınar'larımızı hep birlikte koruyup dualarını almaya ihtiyacımız var. Gaziantep'te gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne ve babaannesi hariç, 65 yaş üzeri kişilerin düğüne gitmesi yasaklanmıştır.

TOPLU TAŞIMA VE PAZARLARA GİTMEDE DE YASAK VAR

Toplu taşıma bulaş riskini arttırdığından; Sabah 07.00-10.00 Akşam 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, Akşam 18.00'dan sonra sebze/meyve pazarına gitmeleri yasaklanmıştır."

ARTAN KORONAVİRÜS VAKALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Son dönemlerde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla gündeme gelen Gaziantep'te, yoğun şekilde gerçekleştirilen denetimler sonuç vermeye başladı.

AA muhabirinin İl Pandemi Kurulu verilerinden derlediği bilgiye göre, salgının ilk gününden itibaren ciddi çalışmaların hayata geçirildiği Gaziantep'te son 1,5 aydır vaka sayıları yukarı yönlü eğilim gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise kentteki durumu, "En çok vaka görülen 5 ilimiz, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var." paylaşımıyla özetliyordu.