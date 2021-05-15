Son dakika: Gazeteci Hasan Tahsin şehit edilişinin 102. yılında anıldı

Son dakika gündem haberi... İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), İzmir'in işgali sırasında Yunan askerlerine ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin'i şehit edilişinin 102. yılında andı.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), İzmir'in işgali sırasında Yunan askerlerine ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin'i şehit edilişinin 102. yılında andı.

İGC'den yapılan açıklamaya göre, Hasan Tahsin'in şehit edilişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla Konak ilçesinde bulunan İlk Kurşun Anıtı önünde anma programı düzenlendiği bildirildi.

Salgın tedbirleri ve valilik özel izniyle düzenlenen programa, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ile gazeteciler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dikmen, Hasan Tahsin'in gazetecilik mesleğinin en önemli simgelerinden biri olduğunu belirtti.

Hasan Tahsin'in aynı zamanda vatan savunmasının en önemli temsilcilerinden olduğunu kaydeden Dikmen, "Mustafa Kemal Atatürk, ilk kurşunu atan Hasan Tahsin ve ulusal mücadelede can vermiş tüm neferlerimizi saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Sertel ise "İçinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle geniş katılımlı törenler yapamıyoruz. Gelecek yıllarda yine eskisi gibi çok büyük kalabalıklarla törenlerimizi yapmayı diliyorum. Başta şehit gazeteci Hasan Tahsin olmak üzere vatan toprağının bölünmez bütünlüğü için mücadele etmiş tüm şehitlerimizi, polis ve askerlerimizi saygı ve minnetle anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz