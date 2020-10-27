Azerbaycan milletvekili Paşayeva'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına destek: Fransız mallarının boykotuna başlıyoruz

Azerbaycan Tovuz Milletvekili Ganire Paşayeva, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısına destek vererek, "Türk milletinin evlatları Fransızlardan daha çoktur. Herkese çağrı yapıyorum; Fransız mallarının boykotuna başlıyoruz" dedi.

Azerbaycan milletvekilleri Ganire Paşayeva, Memmedov Meşhur ve Elnur Abdullayev, Kayseri Ticaret Odası'nın online olarak düzenlenen Ekim ayı Meclis Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Azerbaycan Tovuz Milletvekili Ganire Paşayeva, "Biz bir millet iki devletiz. Kardeş Türkiye'mizin bayramı bizim de bayramımızdır. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman şehit dedelerimizi rahmetle anıyorum. Ekim ayında da Bugün dualarımız Azerbaycan'ın topraklarının işgalden kurtarılması içindir. Burada Türk devletlerinin topraklarıdır. Türkiye'de bizim vatanımızdır. Ben Kayseri'ye çok geldim, çok yazdım. Kayseri'miz Türk dünyasının en değerli kahraman bölgelerinden biridir. Kayseri'mizi selamlamaktan mutluluk duyurum. Azerbaycan 30 yıldır adaletsizlik yüz yüzeydi. Ermenistan'dan 30 yıldır Azerbaycan'ın topraklarını işgal altında tutuyordu. 1 milyon kardeşimiz evlerine dönemiyordu. Ermenistan küçük görülebilir ama onların arkasında duran güçlerin desteği ile Azerbaycan'ı işgal etti. Silah desteği vardı, politik destek vardı. Azerbaycan bu süreçte Türkiye ve Pakistan dışında Türk dünyasından destek alamadı" ifadelerini kullandı.

Ganire Paşayeva

"HİÇBİR GİÇ AZERBAYCAN'I DURDURUMAZ"

Azerbaycan ekonomisinin çok kalkındığını söyleyen Paşayeva, "Azerbaycan'ın ekonomisi çok kalkındı, silahlı kuvvetlerini yeniden buldu. Önemli projeler yaptı. Azerbaycan yıllarca topraklarını kurtarmak için hazırlandı. Ben dünyada adaletin olmadığını düşünüyorum. Güvenlik konseyi artık böyle devam edemez. Çünkü sadece büyük güçlerin çıkarlarını savunan bir mekanizma haline gelmiştir. Azerbaycan topraklarının işgalci Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çıkması gerekir ama uygulamadı. Çünkü Güvenlik Konseyi hiçbir baskı uygulamadı. Yıllar işgalci Ermenistan'a destek verdiler. Azerbaycan kendi topraklarını kurtarmak için harekete geçtiğinde Ermenistan'ı kurtarmak istiyorlar. Bunun için ciddi baskı yapıyorlar ama Cumhurbaşkanımız Aliyev'de bunu söyledi. Hiçbir güç artık Azerbaycan'ı durduramaz. Topraklarımızı kurtarmak bizim hakkımızdır. Bizim mücadelemiz devam edecek. Azerbaycan bizim yeni Çanakkale'miz diyoruz. Yeni vatan mücadelesi diyoruz. Söz konusu vatanımızdır, gerisi teferruattır. Topraklarımızı ne olursa olsun bunlara boyun eğmeden topraklarını azat etmekten vazgeçmeyeceğiz. Kardeş ülkemizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a böyle duruşundan dolayı tebrik ediyorum. 'Azerbaycan'ın kendi topraklarını işgalden kurtarma hakkı var, bunu yapıyor, karışmayın' dedi. Türkiye'nin bu mesajı çok önemli bir açıklama oldu. Türkiye'de bu kadar cephede var. Güney Kafkasya'da da olur mu diyenlere Türkiye bu cevabı verdi. Türkiye'nin bu mesajı çok önemli bir mesajdır. Biz adaletsiz bir dünyada yaşıyoruz. Bugün dünyada adalet anlayışı maalesef bitmiştir. Bugün dünyanın tek bir kuralı var. Bu da güçtür" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BOYKOT ÇAĞRISINA DESTEK

"Türk milletinin evlatları Fransızlardan daha çoktur. Herkese çağrı yapıyorum; Fransız mallarının boykotuna başlıyoruz" diyen Paşayeva; "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın boykot çağrısına destek veriyoruz ve Fransız mallarını almıyoruz. Dünya üzerinde yaşayan 50 milyon Azerbaycanlı buna uyacaktır. Türk milletinin evlatları Fransızlardan daha çoktur. Herkese çağrı yapıyorum; Fransız mallarının boykotuna başlıyoruz. Bizim birliğimiz artmasını istemeyenler yine devriyededir. Bu birlik içerisinde işbirliğimiz daha da güçlenecektir. Artık Karabağ dışında 4 bölgemizin büyük bölümü işgalden kurtarılmıştır. Bu işgalden kurtarma operasyonları devam edecek ve inşallah sizlerle birlikte işgalden kurtarılan toprakları yeniden kuracağız. Oradaki kültürel varlıklarımızı dağıtmışlar. O topraklarımızı yeniden kuracağız. Kayseri'nin Azerbaycan'da kardeş şehri yok. Kayseri'nin kardeş şehri inşallah Karabağ'ımızın bir şehri olacak. Zafer bizimledir. Biz Çanakkale zaferini yaşamış milletiz. Her şey bitti dediklerinde biz Türk milleti bitti demedikçe bitmez diyerek destan yaşadık" şeklinde konuştu.

"BU KARDEŞLİĞİN KARŞISINDA HİÇ BİR GÜÇ DURAMAZ"

Toplantıya katılan Elnur Abdullayev, "Bizim Cumhurbaşkanımız Aliyev var, bizim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Bu kardeşliğin karşısında hiçbir güç duramaz. Bu gücün karşısında korkuyorlar. Azerbaycan ordusunu da artık tanıdılar Ermenistan'ın her şeyi uydurmadır. Bugün Azerbaycan ile Türkiye adalet için dövüşür. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktu. Yaşasın devlet başkanlarımız, yaşasın ordularımız" derken, Milletvekili Memmedov Meşhur ise "Bugün Türkiye'nin bizim yanımızda olması bizimle gurur veriyor. Azerbaycan'ın arkasında durması bize gurur ve şeref veriyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı