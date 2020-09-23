Son Dakika! Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi

Son dakika! Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi. Polis, bölgeyi güvenlik çemberine alırken bomba imha ekipleri belirlenen alanı incelemeye başladı.

Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi Eyfel Kulesi bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi. Yerel televizyon kanalı BMF Paris'te yer alan habere göre tahliye, kimliği henüz bilinmeyen bir kişinin yetkilileri arayarak bomba ihbarı yapmasının ardından gerçekleşti. Polisler çevredeki yolları kordon altına aldı.

BOMBA İMHA EKİPLERİ GELDİ

Fransız polisine yapılan Eyfel Kulesi'ndeki bomba ihbarı, kenti alarma geçirdi. Üzerinde bomba olduğunu söyleyen bir şahsın her şeyi patlatacağını söylediği öğrenildi. İhbar üzerine Eyfel'in çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, kulenin içerisi ve çevresi boşaltıldı. Çevre yollar trafiğe kapatılırken, bomba imha ekipleri de alanda çalışma başlattı. Bomba patlatacağını söyleyen adamın üzerinde AK-47 kalaşnikof olduğu belirtildi.

Her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Eyfel Kulesi, koronavirüs salgını sebebiyle aylarca kapalı kalmış, yaz sonunda da yeniden ziyarete açılmıştı.

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Kaynak: Haberler.com