Son Dakika! Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi
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Son Dakika! Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi

23.09.2020 14:16 | Son Güncelleme: 23.09.2020 14:50

Son dakika! Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi. Polis, bölgeyi güvenlik çemberine alırken bomba imha ekipleri belirlenen alanı incelemeye başladı.

Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi Eyfel Kulesi bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi. Yerel televizyon kanalı BMF Paris'te yer alan habere göre tahliye, kimliği henüz bilinmeyen bir kişinin yetkilileri arayarak bomba ihbarı yapmasının ardından gerçekleşti. Polisler çevredeki yolları kordon altına aldı.

BOMBA İMHA EKİPLERİ GELDİ

Fransız polisine yapılan Eyfel Kulesi'ndeki bomba ihbarı, kenti alarma geçirdi. Üzerinde bomba olduğunu söyleyen bir şahsın her şeyi patlatacağını söylediği öğrenildi. İhbar üzerine Eyfel'in çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, kulenin içerisi ve çevresi boşaltıldı. Çevre yollar trafiğe kapatılırken, bomba imha ekipleri de alanda çalışma başlattı. Bomba patlatacağını söyleyen adamın üzerinde AK-47 kalaşnikof olduğu belirtildi.

Her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Eyfel Kulesi, koronavirüs salgını sebebiyle aylarca kapalı kalmış, yaz sonunda da yeniden ziyarete açılmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları (7)
SAHMİLE: bunu bizden bilirler allahın ğğğ leri
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DOLAR A BAK BEE: DOLAR ŞU ANDA 7, 69023 TL yürrü be esas komiklik bu beee
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ACAYİP: Şimdi kesin Fransa''nın tamamı yer altı mezarlıklarına kaçıp sığınmıştır. Fransa''nın en iyi bildiği şey kaçıp saklanmakdır. Merak edenler Dünya savaşında Almanya''nın Fransayı nasıl ele geçirdiğini araştırabilirler.
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