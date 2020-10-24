Son Dakika: Fransa, Erdoğan'ın Macron hakkındaki sözlerinin ardından Ankara Büyükelçisi'ni geri çağırdı
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Son Dakika: Fransa, Erdoğan'ın Macron hakkındaki sözlerinin ardından Ankara Büyükelçisi'ni geri çağırdı

24.10.2020 20:57 | Son Güncelleme: 24.10.2020 21:22

Son dakika: Fransa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, son dönemde Müslümanları hedef alan Fransız mevkidaşı Macron hakkında "Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" sözleri üzerine, Ankara büyükelçisini istişare için ülkeye geri çağırdı.

Fransa, Türkiye'deki Büyükelçisi Herve Magro'yu istişarelerde bulunmak üzere ülkeye çağırdığını açıkladı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında yaptığı açıklamanın kabul edilemez olduğu belirtildi.

"AŞIRILIK BİR YÖNTEM DEĞİL"

AFP'ye konuşan Elysee Sarayı yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yorumları kabul edilemez. Aşırılık bir yöntem değildir. Erdoğan'ın politikasının gidişatını değiştirmesini talep ediyoruz çünkü bu her açıdan tehlikelidir" dedi. Açıklamada, Fransa'nın Türkiye'deki Büyükelçisi Herve Magro'yu istişarelerde bulunmak üzere ülkeye çağırdığı bildirildi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Macron denilen zatın, İslam ile derdi nedir, Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan, kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir, öncelikle akli noktadan kontrol. İkide bir Erdoğan ile uğraşıyorsun. Erdoğan ile uğraşmak sana bir şey kazandırmaz. Zaten 1 yıl sonra seçim var. Seçimde de akıbetini göreceğiz. Yolunun pek uzak olduğunu zannetmiyorum."

Son Dakika: Fransa, Erdoğan'ın Macron hakkındaki sözlerinin ardından Ankara Büyükelçisi'ni geri çağırdı

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