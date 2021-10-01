Son dakika! Fırlattığı bıçağı isabet ettiremedi, yakalayıp sırtından bıçakladı; o anlar kamerada - Haberler
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Son dakika! Fırlattığı bıçağı isabet ettiremedi, yakalayıp sırtından bıçakladı; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel
Son dakika! Fırlattığı bıçağı isabet ettiremedi, yakalayıp sırtından bıçakladı; o anlar kamerada

Son dakika gündem haberine göre DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde İran uyruklu kişi, kovaladığı arkadaşına bıçak fırlattı, denk getiremeyince düşen bıçağı tekrar alıp bu kez de asansörde yakaladığı arkadaşının sırtına saplayıp, kaçtı.

PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde İran uyruklu kişi, kovaladığı arkadaşına bıçak fırlattı, denk getiremeyince düşen bıçağı tekrar alıp bu kez de asansörde yakaladığı arkadaşının sırtına saplayıp, kaçtı. O anlar apartmanın güvenlik kameralarınca görüntülenirken, yaralı ise sırtındaki bıçakla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün Asmalıevler Mahallesi Yusuf Aydemir Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İran uyruklu isimlerinin 'Arman' ve 'Hüseyin' olduğu öğrenilen iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki arkadaştan Arman, apartman dairesinde çıkarak koridorda koşmaya başladı. Bu sırada peşinden koşan arkadaşı Hüseyin, arkasından bıçak fırlattı, ancak isabet ettiremedi. Hüseyin, düşen bıçağı tekrar alarak asansörde yakaladığı Arman'ın sırtına sapladı. Ardından da hiçbir şey olmamış gibi dairesine dönüp, üzerine bir şeyler giydikten sonra kaçtı. O anlar ise apartmanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntülerde; yaralanan Arman'ın sırtına saplanan bıçağı çıkarmaya çalışması, yere oturması ve çevredeki vatandaşların yardım etmeye çalışması yer aldı. Arkadaşını bıçaklayan Hüseyin'in olayın ardından evinden çıkıp, yerde yaralı yatan arkadaşına bir şeyler söyledikten sonra olay yerinden kaçması da görüntülerde yer aldı.

SIRTINDA BIÇAKLA HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından sırtındaki bıçakla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Arman tedaviye alındı. Arman'ın sırtındaki bıçak çıkartılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Son dakika! Fırlattığı bıçağı isabet ettiremedi, yakalayıp sırtından bıçakladı; o anlar kamerada

Son dakika! Fırlattığı bıçağı isabet ettiremedi, yakalayıp sırtından bıçakladı; o anlar kamerada

Son dakika! Fırlattığı bıçağı isabet ettiremedi, yakalayıp sırtından bıçakladı; o anlar kamerada

Son dakika! Fırlattığı bıçağı isabet ettiremedi, yakalayıp sırtından bıçakladı; o anlar kamerada

Son dakika! Fırlattığı bıçağı isabet ettiremedi, yakalayıp sırtından bıçakladı; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Son Dakika Haberleri
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