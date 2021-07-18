EVİNDE YANGIN ÇIKAN KOMŞUSUNU KURTARDI
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EVİNDE YANGIN ÇIKAN KOMŞUSUNU KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR'da yalnız yaşadığı evinde yangın çıkan Fadime Ölmez'i (74) komşusu İsmail Kara (52) kurtardı.

BURDUR'da yalnız yaşadığı evinde yangın çıkan Fadime Ölmez'i (74) komşusu İsmail Kara (52) kurtardı. Kara'nın alevlere yangın tüpüyle müdahale ettiği yangın, gelen itfaiye ekibinin çalışmasıyla söndürüldü.

Şirinevler Mahallesi 39021 Sokak'ta yalnız yaşayan Fadime Ölmez'e ait tek katlı evin çatısındaki elektrik tesisatında oluşan kısa devre nedeniyle yangın çıktı. Çatıdan duman yükseldiğini gören İsmail Kara komşusunun yardımına koştu. Kapının kilitli olması üzerine balkondan eve giren Kara, banyoda olan Fadime Ölmez'e seslenerek dışarı çıkmasını sağladı. İsmail Kara, daha sonra diğer komşuların getirdiği yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Çağırılan itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alevlere ilk müdahaleyi yapan İsmail Kara, "'Ev yanıyor' diye bağırdılar. Yeğenimle koştuk. Fadime Teyze'nin evinin çatısından duman çıkıyor. Kapıya baktım, kilitli. Fadime Teyze banyodaymış. Ön balkondan evin içine girdim. Banyonun kapısını çaldım. 'Çabuk giyin çık, ev yanıyor' dedim. Komşular yangın söndürme tüpü getirdiler, üç tane. Çatıya çıktım. Bir tane alüminyum tencere bulup kafama geçirdim sürüne sürüne gidip alevin üzerine üç tane yangın söndürücüyü boşalttım. Alev söndü. Daha sonra itfaiye yetişti" dedi.

Ev sahibi Fadime Ölmez de "Banyoda, yıkanıyordum, bir ses geldi. Çıktım baktım, bağrışıyorlar. Yangının nereden çıktığını bilmiyorum. Çok korktum, elim ayağım titriyor" diye konuştu.

Yapılan ilk incelemede yangının çatının içindeki elektrik tellerinde oluşan kısa devre sonucu çıktığını belirlediklerini söyleyen Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, "Yangın ihbarını aldıktan sonra ivedilikle olay yerine geldik. Çatı arasından gelişigüzel geçirilen elektrik tesisatında meydana gelen kısa devre sonucu çıkan yangında çatı arasındaki muhtelif eşyalar yanmış. Ekiplerimizin erken müdahalesiyle çatıya ve bitişik nizamdaki diğer evlere sirayet etmeden hızlı bir şekilde söndürüldü. Benim vatandaşlarımızdan ricam elektrik tesisatlarını mutlaka sıva altından demir boru içerisinden geçirmeleri. Gelişigüzel geçirilen özellikle çatı altındaki elektrik tesisatlarında yüksek sıcaklıktan, ısıdan dolayı deformasyonlar meydana geliyor. Bu da çok küçük ihtimal de olsa yangına sebebiyet veriyor. Ama bizim için ihtimalin küçüğü büyüğü olmaz. İhtimal ihtimaldir. Önemlerimizi alalım."

EVİNDE YANGIN ÇIKAN KOMŞUSUNU KURTARDI
EVİNDE YANGIN ÇIKAN KOMŞUSUNU KURTARDI
EVİNDE YANGIN ÇIKAN KOMŞUSUNU KURTARDI
EVİNDE YANGIN ÇIKAN KOMŞUSUNU KURTARDI
EVİNDE YANGIN ÇIKAN KOMŞUSUNU KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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