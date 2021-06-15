Son dakika... Eskişehir'deki uyuşturucu davasında yargılanan sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi
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Son dakika... Eskişehir'deki uyuşturucu davasında yargılanan sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi

Son dakika... Eskişehir'deki uyuşturucu davasında yargılanan sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi
Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık sanık S.B, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık, suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığı "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 5 ay hapisle cezalandırırken, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen yıl düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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Son dakika... Eskişehir'deki uyuşturucu davasında yargılanan sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi - Haberler
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