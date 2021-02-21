Son dakika... Eskişehir'deki aile katliamında katil zanlısı eski ortak çıktı (2)

Son dakika haberleri: EVE GİDEN İLK KİŞİ KATİL ZANLISIEskişehir'de Tokkal çifti ile 4 yaşındaki Ali Doruk'un katil zanlısı olarak adliyeye sevk edilen evli ve 2 çocuk babası Mehmet Şerif Boğa'nın (29) cinayetin ardından çiftin, evine giden ilk kişi olduğu ortaya çıktı.

EVE GİDEN İLK KİŞİ KATİL ZANLISI

Eskişehir'de Tokkal çifti ile 4 yaşındaki Ali Doruk'un katil zanlısı olarak adliyeye sevk edilen evli ve 2 çocuk babası Mehmet Şerif Boğa'nın (29) cinayetin ardından çiftin, evine giden ilk kişi olduğu ortaya çıktı. Emel Tokkal'ın İzmir'de yaşayan ve önceki evliliğinden olan kızı Beyzanur Kayaalp'ın geçen Salı günü annesinden haber alamaması ve hayatından endişe etmesi üzerine Mehmet Şerif Boğa'yı aradığı onunda yanına çilingir alarak Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi'ndeki bir apartmanın 5'nci katındaki evine gittiği tespit edildi. Çilingirin polis olmadan kapıyı açamayacağını söylemesi üzerine Beyzanur Kayaalp İzmir'den polisi arayıp ihbarda bulunduğu daha sonra ise Eskişehir'de polis eşliğinde açılan kapının ardından cinayetin ortaya çıktığı öğrenildi.

POLİS OLAY YERİNDE GÖZALTINA ALDI

Cep telefonu satış ve tamir dükkanı olan Mehmet Şerif Boğa'nın cinayetin ardından olay yerindeki tavırları polis ekiplerini şüphelendirdi. Olay yerinde kendisini yerden yere atıp gözyaşlarına boğulan Boğa'nın hareketleri şüpheli bulunarak polis ekiplerince üst araması yapılıp, gözaltına alınarak Emniyete götürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısının o anları kameralarca görüntülendi.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'un Pazartesi akşamı 21.00 sıralarında öldürüldüğü, katil zanlısı olan Mehmet Şerif Boğa'nın cinayetlerinden ardından ışıkları kapatıp evden çıktığı ve yakındaki bir duraktan taksiye binerek olay yerinden ayrıldığı tespit edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde kurulan özel ekip, katil zanlısının izlerini adım adım takip ederek yaklaşık 400 güvenlik kamerası inceledi. İlkay Tokkal'ın eski iş ortağı olan katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa'nın taksiden evine yürüme mesafesinde indiği, kameralara takılmamak için farklı yollardan evine gittiğini belirlendi. Yapılan incelemede ise katil zanlısı Boğa'nın olay günü üzerinde olan maske, eldiven ve beresi evin yakındaki boş arazide, kıyafetleri ise apartmanın bodrum katında bulundu.

KANLI ÇORAP ELE GEÇİRİLDİ

Evinde ve apartmanda yapılan aramalarda katil zanlısı Boğa'ya ait olduğu belirlenen ve üzerinde kan lekesi bulunan çorap ile ayakkabısı ele geçirildi. Deliller detaylı inceleme için Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi.

KÜÇÜK DORUK'U ANNESİNİN KUCAĞINDA BIÇAKLAMIŞ

Katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa'nın Tokkal ailesinin evine girdikten sonra önce eski iş ortağı İlkay'ı bıçakla öldürdüğü daha sonra salona yöneldiği ve Emel Tokkal'ı ve kucağındaki Doruk'u bıçakladığı öğrenildi. Yapılan incelemede Emel ve Doruk'u 3'er kez, İlkay Tokkal'ı ise 7 kez bıçakladığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN