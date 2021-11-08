Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın, "FETÖ üyeliği" ve "Siyasi ve askeri casusluk" suçlarından yargılandığı davada, mahkeme kararı açıklandı.

TOPLAM 23 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ALDI

FETÖ üyeliğiyle suçlanan eski istihbaratçı Enver Altaylı'ya "siyasi ve askeri casusluk"tan 13 yıl 4 ay, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 10 yıl hapis cezası verildi. Sanık Mehmet Barıner de aynı suçlardan 21 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNMUŞTU

Önceki duruşmada son sözünü söyleyen Altaylı, "Casusluk ve terör örgütü yöneticiliği yaptığım suçlamaları ile mahkûm edilmem hukuka vurulmuş ağır bir darbe olacaktır. Casusluk kastını ortaya koyan tek bir delil yoktur. Örgüt üyesi ve yöneticisi olduğumu gösterecek tek bir delil yoktur. Örgüt ile hiçbir irtibatım yok. Suçlamalar yalan ve sahte belgeler. Rusya'nın Türkiye'ye yönelik eylem planına ilişkin belge, iddia makamı tarafından casusluğun en önemli kanıtı olduğu belirtiliyor. Böyle bir belgeyi devletin bütün kurumlarına vermem, benim Türk casusu olduğumu gösterir. Savcı beyin de Türk savcısı değil Rus savcısı gibi hareket ettiğini gösterir. General Flyn benim arkadaşım. FETÖ yöneticisi olsam Fetullah Gülen'i orada tutmaları gerektiğini söylerdim. Ben yalnızca Türkiye - Amerika ilişkilerinin düzgün olması gerektiğini, Fetullah Gülen ve PYD probleminin halledilmesi gerektiğini söyledim.." demişti.

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet