Son dakika: Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan Esma yaralandı; olay anı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan Esma yaralandı; olay anı kamerada

Son dakika: Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan Esma yaralandı; olay anı kamerada
Demirören Haber Ajansı / Ayşe Mine Eğüz - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre SİVAS'ta, 3 çocuk annesi Esma D. (31), barışma isteğini reddettiği eski eşi Levent Evrensel'in (36) cadde ortasında bıçaklı saldırısına uğradı.

SİVAS'ta, 3 çocuk annesi Esma D. (31), barışma isteğini reddettiği eski eşi Levent Evrensel'in (36) cadde ortasında bıçaklı saldırısına uğradı. Esma D. hafif yaralanırken, saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Eylül günü saat 18.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Esma D. yolda, şiddet gördüğü için 8 ay önce boşandığı Levent Evrensel ile karşılaştı. Levent Evrensel elindeki bıçakla bir anda Esma D.'ye saldırdı. Evrensel, yere yatırdığı Esma D.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olaya müdahale eden vatandaşlar, Esma D.'yi saldırganın elinden kurtardı.

İhbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Esma D. gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Esma D. tedavisinin ardından taburcu edildi.Polis tarafından gözaltına alınan Levent Evrensel, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Esma D. sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu şahsın tekrar karşıma çıkma olasılığı var. Kendimi koruma adına dövüş dersi alabileceğim bir yer var mı? Başka türlü kendimi koruyamam" ifadelerini kullandı. 


Son dakika: Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan Esma yaralandı; olay anı kamerada
Son dakika: Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan Esma yaralandı; olay anı kamerada
Son dakika: Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan Esma yaralandı; olay anı kamerada
Son dakika: Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan Esma yaralandı; olay anı kamerada
Son dakika: Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan Esma yaralandı; olay anı kamerada
Son dakika: Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan Esma yaralandı; olay anı kamerada
Son dakika: Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan Esma yaralandı; olay anı kamerada
Son dakika: Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan Esma yaralandı; olay anı kamerada
Son dakika: Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan Esma yaralandı; olay anı kamerada
Son dakika: Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan Esma yaralandı; olay anı kamerada
Son dakika: Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan Esma yaralandı; olay anı kamerada
Son dakika: Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan Esma yaralandı; olay anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayşe Mine Eğüz

Uçurumda mahsur kalan defineciler kendilerini ihbar etti: Gelin bizi kurtarın
Uçurumda mahsur kalan defineciler kendilerini ihbar etti: Gelin bizi kurtarın
ADANA'DA HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI 2 KIZ KARDEŞ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
ADANA'DA HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI 2 KIZ KARDEŞ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Son dakika haberi... Arnavutköy'de silahlı saldırı sonrası mahalle savaş alanına döndü
Son dakika haberi... Arnavutköy'de silahlı saldırı sonrası mahalle savaş alanına döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Derya Şensoy Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Diego Marcao Ali Öztürk Fatih Terim Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika: Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan Esma yaralandı; olay anı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 11:25:58. #1.14#

title