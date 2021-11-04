Son dakika! Eski eşini çocuklarının gözü önünde öldüren sanığa haksız tahrik indirimi istendi

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de tartıştığı eski eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren sanık hakkında mütalaa verildi. Tanık ifadelerini de göz önünde bulunduran cumhuriyet savcısı, sanığa haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep ederek, "kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi'nde 5 Ocak tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olaydan kısa bir süre önce boşanan 3 çocuk annesi Sevda Özdemir ile İsa Kösecik arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından İsa Kösecik, eline aldığı bıçakla Özdemir'i 3 çocuğunun gözleri önünde bıçakladı. Özdemir kanlar içinde yere yığılırken, Kösecik ise olay yerinden kaçtı. Annelerini kanlar içinde gören çocukların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Özdemir hayatını kaybetti, polis ekiplerince gözaltına alınan İsa Kösecik ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Annem babama, "sen tavuk dahi kesemezsin" dedi"

"Kasten öldürme" suçundan yargılanan İsa Kösecik'in Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya çiftin 11 yaşındaki çocukları T.K., tutuklu sanık İsa Kösecik ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen T.K., "Annem ile babam ayrı olduğu için ben babamla kalıyordum ama olay günü annemdeydim. Evde biri de vardı. Kapı zili çaldı anneme haber verdim. Daha sonra annem gidip kapıyı açtı. Gelen babamdı ancak annem onu içeriye almak istemedi. Bu sebeple aralarında tartışma yaşandı. Babam, kısık sesle konuştuğu için onun sesini duyamadım ancak annem babama hakaret içeren sözler söyledi. "Sen adam değilsin, sen tavuk dahi kesemezsin" gibi söz söyledi. Bunun üzerine olay yaşandı ve babam annemi bıçakladı" dedi.

"Çocuklarımı yönlendirmiyorum"

Son sözleri sorulan tutuklu sanık İsa Kösecik ise "Ben 11 aydır tutukluyum, çocuklarım ise kayınpederimde ve onlarla görüşemiyorum. Çocuklarımı yönlendirme gibi bir şey söz konusu değildir" diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı tanığın ifadesi, sanığın da savunmasının ardından mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tanık ifadeleri neticesinde sanık İsa Kösecik'e 'haksız tahrik indirimi' uygulanması talep edilerek, "kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Duruşma, avukatların süre talep etmesi üzerine ertelendi. - KOCAELİ