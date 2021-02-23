İşe gitmek için servis beklediği sırada, eski erkek arkadaşı tarafından pompalıyla öldürüldü
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İşe gitmek için servis beklediği sırada, eski erkek arkadaşı tarafından pompalıyla öldürüldü

23.02.2021 15:44 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:19

Manisa'da işe gitmek için servis bekleyen kadın, eski erkek arkadaşı tarafından pompalıyla vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan saldırganın kullandığı otomobil, pompalıyla birlikte terk edilmiş bir halde bulundu. Merhumun, eski erkek arkadaşı hakkında daha önce koruma kararı aldırdığı öğrenildi.

Salihli ilçesinde yaşayan ve Turgutlu ilçesindeki bir tavuk fabrikasında çalışan 1 çocuk annesi Semiha Peker (33), sabah saat 07.00 sıralarında servise bineceği Şehitler Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin önüne geldi. Peker'in arkadaşlarıyla servisi beklediği sırada hafif ticari araçla gelen Yalçın K. (43), genç kadına pompalı tüfek ile 3 el ateş etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Saldırgan hafif ticari araçla kaçarken, kanlar içinde yere yığılan Semiha Peker, ihbar üzerine gelen ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İşe gitmek için servis beklediği sırada, eski erkek arkadaşı tarafından pompalıyla öldürüldü

ARAÇ TERK EDİLMİŞ OLARAK BULUNDU

Cinayetin ardından harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden saldırgan şüpheli Yalçın K.'nın kaçtığı yön tespit edildi. Polis, şüphelinin saldırıda kullandığı ve arkadaşından ödünç aldığı ortaya çıkan aracı, Yılmaz Mahallesi Gölmarmara yolu üzerinde terk edilmiş olarak buldu. Şüphelinin olayda kullandığı pompalı tüfekte aracın içinde ele geçirildi.

Polis ekipleri Yalçın K.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürürken Semiha Peker'in daha önce şüpheli hakkında koruma kararı aldırdığı belirlendi.

İşe gitmek için servis beklediği sırada, eski erkek arkadaşı tarafından pompalıyla öldürüldü
İşe gitmek için servis beklediği sırada, eski erkek arkadaşı tarafından pompalıyla öldürüldü
İşe gitmek için servis beklediği sırada, eski erkek arkadaşı tarafından pompalıyla öldürüldü
İşe gitmek için servis beklediği sırada, eski erkek arkadaşı tarafından pompalıyla öldürüldü
İşe gitmek için servis beklediği sırada, eski erkek arkadaşı tarafından pompalıyla öldürüldü
İşe gitmek için servis beklediği sırada, eski erkek arkadaşı tarafından pompalıyla öldürüldü
İşe gitmek için servis beklediği sırada, eski erkek arkadaşı tarafından pompalıyla öldürüldü
İşe gitmek için servis beklediği sırada, eski erkek arkadaşı tarafından pompalıyla öldürüldü
İşe gitmek için servis beklediği sırada, eski erkek arkadaşı tarafından pompalıyla öldürüldü
İşe gitmek için servis beklediği sırada, eski erkek arkadaşı tarafından pompalıyla öldürüldü
İşe gitmek için servis beklediği sırada, eski erkek arkadaşı tarafından pompalıyla öldürüldü
İşe gitmek için servis beklediği sırada, eski erkek arkadaşı tarafından pompalıyla öldürüldü
İşe gitmek için servis beklediği sırada, eski erkek arkadaşı tarafından pompalıyla öldürüldü
İşe gitmek için servis beklediği sırada, eski erkek arkadaşı tarafından pompalıyla öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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