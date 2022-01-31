Son dakika: Eski CHP Milletvekili Veli Aksoy, hayatını kaybetti
AA, Tezcan Ekizler - Güncel
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Eski CHP İzmir Milletvekili Veli Aksoy 71 yaşında, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aksoy aynı zamanda görevden uzaklaştırılan eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da babası.
İZMİR (AA) - Görevden uzaklaştırılan eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un babası ve eski CHP İzmir Milletvekili Veli Aksoy, 71 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
FOÇA'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Aksoy'un bir süredir Foça Devlet Hastanesinde rahatsızlıkları dolayısıyla tedavi gördüğü öğrenildi. CHP'den 18,19, ve 20. dönem İzmir milletvekilliği yapan Aksoy için, 2 Şubat Çarşamba günü Foça'da bulunan Fatih Camisi'nde öğle vakti düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.
AA / Tezcan Ekizler - Güncel