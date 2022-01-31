Son dakika: Eski CHP Milletvekili Veli Aksoy, hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - Görevden uzaklaştırılan eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un babası ve eski CHP İzmir Milletvekili Veli Aksoy, 71 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

FOÇA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Aksoy'un bir süredir Foça Devlet Hastanesinde rahatsızlıkları dolayısıyla tedavi gördüğü öğrenildi. CHP'den 18,19, ve 20. dönem İzmir milletvekilliği yapan Aksoy için, 2 Şubat Çarşamba günü Foça'da bulunan Fatih Camisi'nde öğle vakti düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.