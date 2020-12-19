Son dakika haberleri! Eski Belediye Başkanı patlamada hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Eski Belediye Başkanı patlamada hayatını kaybetti Gaziantep'teki özel hastanenin Covid yoğun bakım ünitesindeki yangında, hastanede Covid-19 tedavisi gören eski Nizip Sekili Belediye Başkanı ve Nizip Belediye Meclis Üyesi Ali Saffet Kanpolat'ın da hayatını kaybettiği öğrenildi.