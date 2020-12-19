Son dakika haberleri! Eski Belediye Başkanı patlamada hayatını kaybetti
Son dakika haberlerine göre Eski Belediye Başkanı patlamada hayatını kaybetti Gaziantep'teki özel hastanenin Covid yoğun bakım ünitesindeki yangında, hastanede Covid-19 tedavisi gören eski Nizip Sekili Belediye Başkanı ve Nizip Belediye Meclis Üyesi Ali Saffet Kanpolat'ın da hayatını kaybettiği öğrenildi.
Eski Belediye Başkanı patlamada hayatını kaybetti
GAZİANTEP - Gaziantep'teki özel hastanenin Covid yoğun bakım ünitesindeki yangında, hastanede Covid-19 tedavisi gören eski Nizip Sekili Belediye Başkanı ve Nizip Belediye Meclis Üyesi Ali Saffet Kanpolat'ın da hayatını kaybettiği öğrenildi.
Sani Konukoğlu Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde oksijen cihazı kaynaklı çıkan yangında hayatını kaybedenler arasında, eski Nizip Sekili Belediye Başkanı ve halen Ak Parti Nizip Belediye Meclis Üyesi Ali Saffet Kanpolatolduğu öğrenildi.
Feci olayda hayatını kaybeden Kanpolat'ın Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede durumunun kötüleşmesi üzerine ise yoğun bakım ünitesine alındığı ve bir süredir yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı