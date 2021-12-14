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Son dakika haber... Eski Bakan Mehmet Şimşek'in acı günü

Son dakika haber... Eski Bakan Mehmet Şimşek'in acı günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ablası Behiye Şimşek, 56 yaşında hayatını kaybetti.

GERCÜŞ, BATMAN (İHA) - Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ablası Behiye Şimşek, 56 yaşında hayatını kaybetti.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyünde defnedilen Behiye Şimşek'in cenazesine Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gercüş Kaymakamı Sinanoğlu cenaze töreninin ardından Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ve ailesinin acılarını paylaştı, başsağlığı dileklerinde bulunarak, merhumeye okunan duaların ardından ziyaretlerini sonlandırdı.

(Serhan Öner/ İHA)

Son dakika haber... Eski Bakan Mehmet Şimşek'in acı günü

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