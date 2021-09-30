Son dakika... Eski Avustralya Başbakanı Turnbull, Morrison'u ulusal çıkarlara zarar vermekle suçladı Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Eski Avustralya Başbakanı Turnbull, Morrison'u ulusal çıkarlara zarar vermekle suçladı Açıklaması

AA / Recep Şakar - Haberler | Güncel
Son dakika... Eski Avustralya Başbakanı Turnbull, Morrison'u ulusal çıkarlara zarar vermekle suçladı Açıklaması

Son dakika haber... Eski Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, ülkesinin Fransa ile denizaltı anlaşmasını bozan Başbakan Scott Morrison'u, ulusal güvenlik çıkarlarına zarar vermek ve Fransa'yı küçümsemekle suçlayarak diplomatik ilişkileri onarmanın yıllar alabileceğini söyledi.

Eski Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, ülkesinin Fransa ile denizaltı anlaşmasını bozan Başbakan Scott Morrison'u, ulusal güvenlik çıkarlarına zarar vermek ve Fransa'yı küçümsemekle suçlayarak diplomatik ilişkileri onarmanın yıllar alabileceğini söyledi.

Avustralya Ulusal Basın Kulübüne konuşan Turnbull, Avustralya'nın, Fransız Naval Group ile 2016 yılında imzalanan ve 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören, 90 milyar Avustralya doları (yaklaşık 66 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmenin iptaliyle iliği açıklamada bulundu.

Başbakanı Morrison'u denizaltı sözleşmesini iptal etme kararında Fransa'ya karşı "aldatıcı" davranmakla suçlayan Turnbull, "Morrison doğru davranmadı, Fransa'yı bilerek aldattı. Avustralya'nın ulusal çıkarları demekten başka bir savunması yok." dedi.

İptal sürecinde Fransa'yı görmezden gelmenin Avustralya'nın güvenilirliğine zarar verdiğini dile getiren Turnbull, şunları söyledi:

"Avustralya hükümeti Fransız Cumhuriyeti'ne saygısızlık etti, bu unutulmayacak. Avustralya'nın uluslararası ilişkilerinde bu korkunç bir olay ve sonuçları çok uzun bir süre aleyhimize olacak. Başka bir ulusu bize güvenmeye ikna etmeye çalıştığımızda birileri, 'Macron'a ne yaptığınızı hatırlıyor musunuz?' diyecekler. Uluslararası alanda böylesine aldatıcı bir şekilde davrandığınızda, bunun Avustralya üzerinde gerçek bir etkisi olur."

Avustralya Başbakanı olarak 2016'da Fransa ile yapılan anlaşmaya imza atan Turnbull, yaptığı açıklamalardan dolayı Morrison'un kendisini vatansever olmamakla suçlayamayacağını vurgulayarak, "Size şunu söyleyebilirim, Scott Morrison'dan vatanseverlik dersi almıyorum. Bu ülkenin ulusal güvenliğini ve ulusal çıkarlarını savundum ve onun (Morrison'un) davranış biçiminin bunu riske attığını biliyorum. Göz ardı edilen şey, ulusal güvenlik varlıklarımızdan birinin güvenilirlik olduğudur." şeklinde konuştu.

Avustralya'nın 29'uncu Başbakanı olarak 2015'te göreve başlayan Malcolm Turnbull, 2018'de Liberal Parti içinde yapılan liderlik oylamasında aday olmayarak, dönemin Göç Bakanı Peter Dutton'a karşı oylamayı kazanarak başbakan olan Hazine Bakanı Scott Morrison'u desteklemişti.

AUKUS güvenlik ortaklığı anlaşması

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 16 Eylül'de düzenledikleri çevrim içi ortamdaki toplantının ardından yayımladıkları ortak bildiride, "AUKUS" adlı yeni bir güvenlik ortaklığının başlatıldığını duyurmuştu.

Ortaklık anlaşması uyarınca Avustralya'nın Adelaide kentinde, en az 8 nükleer enerjili denizaltı inşa edileceği açıklanmıştı.

AUKUS anlaşması, aynı zamanda, Avustralya hükümetinin Fransız firmasıyla 2016 yılında imzaladığı ve 12 denizaltı yapılmasını öngören toplamda 90 milyar Avustralya dolarlık (yaklaşık 66 milyar ABD doları) Fransız tasarımlı denizaltı projesinin sonunu getirmişti.

Anlaşmanın iptalini "ihanet" olarak değerlendiren Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Canberra ve Washington Büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırmıştı.

AUKUS'a tepki gösteren Çin Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın bölgesel barış ve istikrarı ciddi şekilde baltalayacağı eleştirisinde bulunmuştu.

AA / Recep Şakar - Son Dakika Haberleri
Cezayir, vatandaşlarına yönelik vize kısıtlaması nedeniyle Fransa Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Cezayir, vatandaşlarına yönelik vize kısıtlaması nedeniyle Fransa Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Hulusi Akar Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Yıldız Tilbe Mustafa Keser Seren Serengil
Spor Salih Uçan Fatih Terim Bülent Uygun Oğuzhan Özyakup Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Jerome Powell Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika... Eski Avustralya Başbakanı Turnbull, Morrison'u ulusal çıkarlara zarar vermekle suçladı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 05:06:56. #1.12#