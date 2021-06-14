Son dakika haber | EŞİNİN KAZARA VURDUĞU KADININ CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | EŞİNİN KAZARA VURDUĞU KADININ CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre ANTALYA'nın Alanya ilçesinde muhtar Süleyman Kara'nın (57) tabancasını temizlerken kazara vurarak ölümüne neden olduğu eşi Aysel Kara'nın (52) cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde muhtar Süleyman Kara'nın (57) tabancasını temizlerken kazara vurarak ölümüne neden olduğu eşi Aysel Kara'nın (52) cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Aysel Kara'nın cenazesinin Alanya'da toprağa verileceği belirtildi.

Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Süleymanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle muhtarı Süleyman Kara'nın evinin önünde temizlediği ruhsatlı tabancası, kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun Kara'nın karşısındaki eşi Aysel Kara'nın göğsünün sağ kısmına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan Aysel Kara, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Kara'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gözaltına alınan Süleyman Kara ise işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Morgdan yakınları tarafından teslim alınan Aysel Kara'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Alanya'ya gönderildi.

Son dakika haber | EŞİNİN KAZARA VURDUĞU KADININ CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
Son dakika haber | EŞİNİN KAZARA VURDUĞU KADININ CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
Son dakika haber | EŞİNİN KAZARA VURDUĞU KADININ CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
Son dakika haber | EŞİNİN KAZARA VURDUĞU KADININ CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Angela Merkel Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Tamer Levent Erkan Petekkaya
Spor Ozan Tufan Roland Garros Merih Demiral Nihat Özdemir Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | EŞİNİN KAZARA VURDUĞU KADININ CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 13:27:25. #1.15#

title