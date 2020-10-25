Esenyurt'ta koronavirüsü hiçe sayıp sabaha kadar parti yaptılar
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Esenyurt'ta koronavirüsü hiçe sayıp sabaha kadar parti yaptılar

25.10.2020 13:34 | Son Güncelleme: 25.10.2020 13:43
Esenyurt'ta koronavirüsü hiçe sayıp sabaha kadar parti yaptılar

ESENYURT' ta bir gece kulübünde koronavirüs hiçe sayılarak parti düzenlendi.

ESENYURT' ta bir gece kulübünde koronavirüs hiçe sayılarak parti düzenlendi. Salgına ve artan vaka sayılarına rağmen ne maske takıldı ne de sosyal mesafe kurallarına uyuldu.

Esenyurt'ta dün gece saatlerinde bir mekanda sosyal mesafe hiçe sayılarak parti düzenledi. Gece kulübünde buluşan çok sayıda kişi, maske takmadığı, hijyen kurallarını hiçe saydığı ve sosyal mesafe kurallarına uygun hareket etmemesi görüntülere yansıdı. Çekilen görüntülerde yabancı uyruklu vatandaşların bir gece kulübünü kapatarak parti yaptıkları görüldü. Partinin sabah saatlerine kadar devam ettiği öğrenildi. 


- İstanbul
Esenyurt'ta koronavirüsü hiçe sayıp sabaha kadar parti yaptılar
Esenyurt'ta koronavirüsü hiçe sayıp sabaha kadar parti yaptılar
Esenyurt'ta koronavirüsü hiçe sayıp sabaha kadar parti yaptılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vedat BAYRAKTAR

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