Son Dakika: Ermenistan ordusu, Berde şehir merkezini vurdu

Son dakika: Ermenistan ordusu sivil yerleşim alanlarına saldırmaya devam ediyor. Bugün yapılan füzeli saldırıda Azerbaycan'ın Berde kenti vuruldu. Bölgede çok sayıda araç ve dükkanın yandığı belirtildi.

Ermenistan'ın, sivil yerleşim yerlerine saldırısıyla başlayan çatışmalar bir ayı geride bıraktı. Saldırıların ardından kendisini savunmaya geçen Azerbaycan ordusu, Ermeni askerlerini püskürtmeyi başardı. Azerbaycan'ın sahadaki üstün başarısı Erivan yönetimine 3 kez ateşkes kararı aldırırken, bu 3 ateşkes de Ermenistan tarafından bozuldu.

ARAÇ VE DÜKKANLAR YANIYOR

Sürekli olarak sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan ordusu son olarak Azerbaycan'ın Berde şehir merkezini vurdu. Bölgede yapılan ilk belirlemelere göre çok sayıda dükkan ve araç yanıyor.

SALDIRIDAN ÖNCE UYARI YAPILDI

Öte yandan, Azerbaycan içişleri Bakanlığı saldırıdan hemen önce büyük şehirlerde 'terör uyarısı yaptı' ve karşı taraftan eylem beklediklerini açıkladı.

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