Son Dakika: Ermenistan ordusu, Başbakan Paşinyan ve hükümetin istifasını talep etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika: Ermenistan ordusu, Başbakan Paşinyan ve hükümetin istifasını talep etti

25.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:47

Son dakika: Azerbaycan'a karşı Karabağ'da yenilen Ermenistan'da sular durulmuyor. Siyasi krizin giderek derinleştiği Ermenistan'da ordu, Başbakan Paşinyan ile hükümetinin istifasını talep etti. Ülkede darbe girişimi olduğunu açıklayan Paşinyan, halkı sokağa çağırıp Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldığını duyurdu.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı yenilgisinin ardından ülkede sular durulmuyor. Karabağ yenilgisinin sorumlusu olarak gösterilen Paşinyan, savaşta Rus yapımı İskender füzelerinin sadece yüzde 10'unun patladığını söyleyerek Cumhurbaşkanı Sarkisyan'a karşı çıkmıştı. Başbakan Paşinyan, "Sarkisyan birçok sorunun cevabını bilmeli ve cevabını bildiği sorular sormamalı" ifadelerini kullanırken, füzeler ülkenin gündemini son birkaç gündür meşgul ediyordu.

Kaybedilen savaşın etkilerinin ağır bir şekilde hissedildiği Ermenistan'da ordu, Başbakan Paşinyan ve hükümetin istifasını talep etti.

PAŞİNYAN: ÜLKEDE DARBE GİRİŞİMİ VAR, SOKAĞA ÇIKIN

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını 'darbe girişimi' olarak nitelendirerek, destekçilerini sokağa çağırdı. Bununla da yetinmeyen Paşinyan, istifasını isteyen Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu.

BÜYÜK BİR BOZGUNA UĞRADILAR

Yıllar boyunca işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarında hüküm sürmeye çalışan Erivan yönetimi, Azerbaycan'ın Türk topraklarını gasbetmiş, hukuksuzca el koymuştu. Son olarak Azerbaycan'ın çağrılarını kulak ardı eden Ermenistan yönetimine karşı 27 Eylül 2020 tarihinde bir operasyon başlatılmıştı. 6 hafta süren şiddetli çatışmalar yaşanmış, Ermenistan ordusu Dağlık Karabağ'da Azerbaycan güçleri tarafından büyük bozguna uğratılmıştı.

PROTESTO GÖSTERİLERİ DÜZENLENDİ

Tarihi hezimet sonrası Başkent Erivan'da sokağa çıkan protestocular, kent merkezindeki hükümet binalarının yakınında bulunan Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa etmesi talebiyle protesto gösterileri düzenledi. Gösteriler sırasında 50'den fazla protestocu gözaltına alındı.

İSTİFA TALEBİ AYLARDIR ÜLKENİN GÜNDEMİNDE

Ermenistan ordusunun çağrısıyla yeniden gündeme gelen istifa talebi aylardır ülkede konuşulan en önemli mesele. Hemen her hafta polis müdahaleleriyle sonuçlanan ve arbedenin yaşandığı eylemlerde göstericiler, Başbakan Nikol Paşinyan ve beraberindeki hükümetin istifasını talep ediyor.

Son Dakika: Ermenistan ordusu, Başbakan Paşinyan ve hükümetin istifasını talep etti

İlgili Haberler

Nikol Paşinyan kimdir? Paşinyan kaç yaşında, nereli? Nikol Paşinyan evli mi?
Nikol Paşinyan kimdir? Paşinyan kaç yaşında, nereli? Nikol Paşinyan evli mi?
Son Dakika! 'Ülkede darbe girişimi var, sokağa çıkın' diyen Paşinyan, istifasını isteyen Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldı
Son Dakika! "Ülkede darbe girişimi var, sokağa çıkın" diyen Paşinyan, istifasını isteyen Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldı
Halkı sokağa çağıran Paşinyan'a soğuk duş! Videosunun altına yapılan yorumlarda eleştiri bombardımanına tutuldu
Halkı sokağa çağıran Paşinyan'a soğuk duş! Videosunun altına yapılan yorumlarda eleştiri bombardımanına tutuldu
Haber Yorumları (10)
METO: halk ve polisin ordunun karşısına dikilmesini temenni ederim
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
SEM: yenilen ordu hava basan ordu. yiyin birbirinizi.
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
AMİN ALİYEV: O fuzelerin sivillere dogrulduğunda ya ne sanmıştınız? O füzeler şimpi patlamaya başladı. İlahi adalet işte bu.
Cevap Yaz 2 12 Yayından Kaldır
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Berat Albayrak Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Türkan Şoray İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Umut Bulut Hakan Kutlu Ünal Karaman Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ordu İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Ermenistan ordusu, Başbakan Paşinyan ve hükümetin istifasını talep etti - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 12:52:21. #1.14#
title