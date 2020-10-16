Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketle saldırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketle saldırdı

16.10.2020 13:03 | Son Güncelleme: 16.10.2020 13:42

Son dakika! Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenledi.

Azerbaycan ile imzaladığı ateşkesi bir kez daha ihlal eden Ermenistan, sivillere saldırmaya devam ediyor. Dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Terter'deki bir mezarlığa düzenlediği saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 4 sivilin de yaralandığını açıklamıştı. Bugün de Ermenistan birlikleri, Nahçıvan'a roketle saldırdı.

ZARAR GÖREN OLMADI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Ermenistan'ın Karabağ'da işgal ettiği Gubadlı bölgesine sabah saatlerinde Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, saldırı neticesinde sivil halkın ve yerleşim yerlerinin zarar görmediği bilgisine yer verildi.

"BİZİM İÇİN KURTULUŞ, ERMENİSTAN İÇİN İSTİLAS SAVAŞIDIR"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rus kanalına verdiği röportajda devam eden savaşla ilgili "Her savaş vahşettir, kayıplardır, insanların çektiği acılardır, sevdiklerini kaybetmeleridir ancak fark şu ki bu savaş, Azerbaycan halkı için bir kurtuluş savaşı, Ermenistan için ise bir istila savaşıdır. Sözde Dağlık Karabağ Ordusu'nun aslında olmadığı hiç kimse için sır olmayıp, uluslararası arabulucuların da zaten bildiği bir gerçektir" açıklamasını yapmıştı.

TÜRKİYE İLE SINIRI OLAN TEK TÜRK TOPRAĞI

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'a bağlı olmakla birlikte bu ülkeyle fiziki bağlantısı bulunmuyor. Türk devletleri arasında Türkiye ile kara sınırı bulunan tek toprak parçası olan Nahçıvan ile Türkiye'nin Iğdır şehri arasındaki uzaklık 160 kilometre. Türkiye ile Nahçıvan arasında 17 km'lik sınır bulunurken, iki ülke arasındaki ulaşım ve ticari ilişkiler Dilucu Sınır Kapısı'ndan gerçekleştiriliyor.

Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketle saldırdı

İlgili Haberler

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'da Düğerli köy okuluna saldırdı: 1 ölü, 6 yaralı
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'da Düğerli köy okuluna saldırdı: 1 ölü, 6 yaralı
Son Dakika: Azerbaycan ordusu, 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
Son Dakika: Azerbaycan ordusu, 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına füzelerle saldırdı
Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına füzelerle saldırdı
Haber Yorumları (5)
TÜRK: Türkiye neyi bekliyor ki? Azerbaycan ile aramızdaki ermeni toprağı olarak gösterilen yeri bir an önce almalı. önümüzdeki set kalksın.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HASAN AKDEMİR ( KAFA TOHTORU ): Köpek kudurunca nereyi ısıracağı bilinmez.
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
VATANPERVER: Bu saldırı açıkça Turkiyeye yapılmıştır
Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mehmet Muş Bülent Turan İlham Aliyev Devlet Bahçeli
Magazin Hazal Kaya Özgü Namal Sadri Alışık Yavuz Bingöl
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Eddie Newton Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Ekim Genç Türk Dava
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketle saldırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 13:52:22. #1.14#
title