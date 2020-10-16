Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketle saldırdı

Son dakika! Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenledi.

Azerbaycan ile imzaladığı ateşkesi bir kez daha ihlal eden Ermenistan, sivillere saldırmaya devam ediyor. Dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Terter'deki bir mezarlığa düzenlediği saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 4 sivilin de yaralandığını açıklamıştı. Bugün de Ermenistan birlikleri, Nahçıvan'a roketle saldırdı.

ZARAR GÖREN OLMADI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Ermenistan'ın Karabağ'da işgal ettiği Gubadlı bölgesine sabah saatlerinde Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, saldırı neticesinde sivil halkın ve yerleşim yerlerinin zarar görmediği bilgisine yer verildi.

"BİZİM İÇİN KURTULUŞ, ERMENİSTAN İÇİN İSTİLAS SAVAŞIDIR"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rus kanalına verdiği röportajda devam eden savaşla ilgili "Her savaş vahşettir, kayıplardır, insanların çektiği acılardır, sevdiklerini kaybetmeleridir ancak fark şu ki bu savaş, Azerbaycan halkı için bir kurtuluş savaşı, Ermenistan için ise bir istila savaşıdır. Sözde Dağlık Karabağ Ordusu'nun aslında olmadığı hiç kimse için sır olmayıp, uluslararası arabulucuların da zaten bildiği bir gerçektir" açıklamasını yapmıştı.

TÜRKİYE İLE SINIRI OLAN TEK TÜRK TOPRAĞI

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'a bağlı olmakla birlikte bu ülkeyle fiziki bağlantısı bulunmuyor. Türk devletleri arasında Türkiye ile kara sınırı bulunan tek toprak parçası olan Nahçıvan ile Türkiye'nin Iğdır şehri arasındaki uzaklık 160 kilometre. Türkiye ile Nahçıvan arasında 17 km'lik sınır bulunurken, iki ülke arasındaki ulaşım ve ticari ilişkiler Dilucu Sınır Kapısı'ndan gerçekleştiriliyor.