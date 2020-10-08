Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentine yine füze saldırısında bulundu

Son dakika! Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın askeri danışmanı Harutyunyan'ın canlı yayında stratejilerinin, kent merkezlerine saldırıp sivillere yönelik katliamlar olduğunu anlatması sonrasında, Azerbaycan'ın Gence kentine füze saldırısı düzenlendi. Ermenistan, aynı kente geçen hafta da saldırmış, 24 sivilin ölümüne neden olmuştu.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın askeri danışmanı Harutyunyan, Rusya'da yayın yapan bir kanalın programına konuk olmuş, "Şimdi yeni bir askeri taktik geliştirdik. Hava sistemlerini (SİHA'lar) imha etmek ve yerleşim noktalarını bombalamak; panik için" ifadelerini kullanmıştı. Danışmanın canlı yayında stratejilerinin, sivillere yönelik katliamlar olduğunu anlatması sonrasında, sabah saatlerinde Ermenistan Azerbaycan'ın Gence kentine füzeli saldırı düzenledi.

KÖYLERE SALDIRDILAR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan'da yerleşim yerlerini hedef almaya devam ettiği; Goranboy, Tatar, Ağdam, Berde ve Ağcabadi bölgelerinde köylerin saldırıya uğradığını açıkladı.

TÜM TEDBİRLER ALINDI

Azerbaycan ordusunun, Ermeni silahlı güçlerinin saldırılarına karşı tedbirler aldığı belirtildi. Ermenistan'ın 27 Eylül'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda, 30 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetmiş, 143 kişi ise yaralanmıştı.

ERMENİSTAN KAN KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

Öte yandan, dünkü çatışmalarda Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı yönlerinde Ermenistan güçlerine ağır kayıplar verdirdiği belirtildi. Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerine ait yaklaşık 10 tank, 6 D-20 top, 1 'Acacia' kundağı motorlu topçu cihazı ve yaklaşık 30 aracı imha ettiği duyuruldu. Ermenistan güçlerinden 1'inci ve 7'nci alaylarından bir grup askerin mevzileri terk ederek kaçtığı ifade edildi.

BAŞKOMUTAN ALİYEV SAHAYA İNDİ

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, askeri üniformayı giyip "Başkomutan" sıfatıyla Savunma Bakanlığında askeri kurmaylarıyla beraber toplantı yaptı. Görüşmede, devam eden operasyonun detayları konuşuldu.