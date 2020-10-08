Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentine yine füze saldırısında bulundu
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Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentine yine füze saldırısında bulundu

08.10.2020 08:15 | Son Güncelleme: 08.10.2020 09:30

Son dakika! Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın askeri danışmanı Harutyunyan'ın canlı yayında stratejilerinin, kent merkezlerine saldırıp sivillere yönelik katliamlar olduğunu anlatması sonrasında, Azerbaycan'ın Gence kentine füze saldırısı düzenlendi. Ermenistan, aynı kente geçen hafta da saldırmış, 24 sivilin ölümüne neden olmuştu.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın askeri danışmanı Harutyunyan, Rusya'da yayın yapan bir kanalın programına konuk olmuş, "Şimdi yeni bir askeri taktik geliştirdik. Hava sistemlerini (SİHA'lar) imha etmek ve yerleşim noktalarını bombalamak; panik için" ifadelerini kullanmıştı. Danışmanın canlı yayında stratejilerinin, sivillere yönelik katliamlar olduğunu anlatması sonrasında, sabah saatlerinde Ermenistan Azerbaycan'ın Gence kentine füzeli saldırı düzenledi.

KÖYLERE SALDIRDILAR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan'da yerleşim yerlerini hedef almaya devam ettiği; Goranboy, Tatar, Ağdam, Berde ve Ağcabadi bölgelerinde köylerin saldırıya uğradığını açıkladı.

Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentine yine füze saldırısında bulundu

TÜM TEDBİRLER ALINDI

Azerbaycan ordusunun, Ermeni silahlı güçlerinin saldırılarına karşı tedbirler aldığı belirtildi. Ermenistan'ın 27 Eylül'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda, 30 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetmiş, 143 kişi ise yaralanmıştı.

ERMENİSTAN KAN KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

Öte yandan, dünkü çatışmalarda Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı yönlerinde Ermenistan güçlerine ağır kayıplar verdirdiği belirtildi. Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerine ait yaklaşık 10 tank, 6 D-20 top, 1 'Acacia' kundağı motorlu topçu cihazı ve yaklaşık 30 aracı imha ettiği duyuruldu. Ermenistan güçlerinden 1'inci ve 7'nci alaylarından bir grup askerin mevzileri terk ederek kaçtığı ifade edildi.

Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentine yine füze saldırısında bulundu

BAŞKOMUTAN ALİYEV SAHAYA İNDİ

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, askeri üniformayı giyip "Başkomutan" sıfatıyla Savunma Bakanlığında askeri kurmaylarıyla beraber toplantı yaptı. Görüşmede, devam eden operasyonun detayları konuşuldu.

Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentine yine füze saldırısında bulundu
Haber Yorumları (23)
BEHCET: İnsanlık dersi Azerbaycan askeri kurtarılan bir köydeki yaşlı bir Ermeni kadına hal hatır soruyor kadın ise Askere evine hoşgeldin diyor bu bizim için gayet normal Ermeni askeri ise sürekli savaşı daha geniş alana yayıyor devamlı sivilleri katlediyor buda onlar icin normal çünkü onlar insan DEĞİL insan olan azerbaycanlılardır bu ırkçılık DEĞİL insancılıktır
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AZERBEYCAN: YARIN MÜBAREK GÜN CUMADIR ALLAHIN İZNİ İLE İNŞALLAH HAYIRLI HABERLER VE MÜJDELER VERİR BİZLERE RABBİM ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN TÜM ŞEHİTLERİMİZE PEYGAMBER EFENDİMİZİN YANINDA KOMŞU OLMAYI NASİP EYLESİN İNŞALLAH. BAKALIM HANGİ GÜNÜN BİRİNDE BU TÜR SAVAŞLAR KATLETMELER NETİCESİNDE KENDİNE İNSAN DİYEN DĞNYA UYANACAK YADA TAMAMEN YOK OLMAK İÇİN HAK İLE BATIL SAVAŞACAK
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EMLAKCI: Türkiyede 60. 70 bin civarında kacak ermeni yaşıyor bunu Erdoğan da dile getirdi ama hic birşey yapmadılar zenginlerin evlerinde hep ermeni calışıyor bunların gönderilmesi lazım
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