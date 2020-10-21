Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi

Son dakika! Ermenistan'a karşı işgal altındaki topraklarını almak için savaş başlatan Azerbaycan, Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakınını imha etti.

Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını kurtarmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada gece boyunca Ağdere, Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği aktarıldı. Öte yandan "Ermenistan'a ait, tahminen 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi" ifadeleri ile son gelişmeler aktarıldı.

AĞIR KAYIPLAR VEREREK GERİ ÇEKİLİYORLAR

Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açtığı ifade edilen açıklamada, Cebrail ve Gubadlı istikametinde Ermenistan ordusuna bağlı 18. motorize tümenin kayıp vererek geri çekildiği belirtildi. Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusu 5. muhrip alayının mevzilerini ve buradaki çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiği, çok sayıda askerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

100 ÜZERİNDE YERLEŞİM YERİ KURTARILDI

Sahada kaybeden Ermenistan'ın sivil yerleşimlere yönelik saldırılarında bugüne kadar 60'tan fazla Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti, 291 sivil de yaralandı. Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın 27 Eylül'deki saldırılarının ardından karşı taarruza geçti. Bugüne kadar 100'ün üzerinde yerleşim yeri işgalden kurtarıldı.

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