Son Dakika: Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 1 jandarma personeli şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, artık içeride iyice güçsüzleşen PKK terör örgütünü tamamen ortadan kaldırmak adına yürüttüğü operasyonlara devam ediyor. TSK tarafından Tunceli'nin Ovacık kırsalında devam eden operasyonda da 3 terörist etkisiz hale getirildi. Ancak operasyonun başlarında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan kahraman Mehmetçiğimiz, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.

BAKAN SOYLU'DAN BAŞSAĞLIĞI PAYLAŞIMI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Jandarma personeli için başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Soylu tarafından yapılan paylaşımda, "Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 Kahraman Jandarma'mız; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Jandarma Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

OPERASYONLAR HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR

Kahraman Mehmetçiklerimiz, bugün başlatılan Eren Kış - 10 Operasyonu kapsamında da terör örgütü PKK'ya ait sığınakları birer birer imha etmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığınca Ağrı, Kars ve Erzurum kırsalını kapsayan Eren Kış-10 Çemçe -Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu'nda 790 personel görev alıyor.

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