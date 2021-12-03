Son Dakika: Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 1 jandarma personeli şehit oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 1 jandarma personeli şehit oldu

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen Eren Kış-6 Operasyonu'ndan acı haber geldi. Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan kahraman Mehmetçiğimiz, hastanede gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri, artık içeride iyice güçsüzleşen PKK terör örgütünü tamamen ortadan kaldırmak adına yürüttüğü operasyonlara devam ediyor. TSK tarafından Tunceli'nin Ovacık kırsalında devam eden operasyonda da 3 terörist etkisiz hale getirildi. Ancak operasyonun başlarında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan kahraman Mehmetçiğimiz, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.

BAKAN SOYLU'DAN BAŞSAĞLIĞI PAYLAŞIMI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Jandarma personeli için başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Soylu tarafından yapılan paylaşımda, "Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 Kahraman Jandarma'mız; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Jandarma Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika: Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 1 jandarma personeli şehit oldu

OPERASYONLAR HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR

Kahraman Mehmetçiklerimiz, bugün başlatılan Eren Kış - 10 Operasyonu kapsamında da terör örgütü PKK'ya ait sığınakları birer birer imha etmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığınca Ağrı, Kars ve Erzurum kırsalını kapsayan Eren Kış-10 Çemçe -Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu'nda 790 personel görev alıyor.

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 jandarma personelinin...

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 jandarma personelinin...

 Savcı Murat Uzun'u şehit eden terörist Gürbüz Topçu'ya rekor ceza! 5 kez ağırlaştırılmış müebbet yedi

Savcı Murat Uzun'u şehit eden terörist Gürbüz Topçu'ya rekor ceza! 5 kez ağırlaştırılmış müebbet yedi

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title