Son Dakika! Erdoğan'dan Fikri Sağlar'ın başörtü açıklamasına tepki: CHP'nin faşizan anlayışının bir yansımasıdır

Son dakika! Geçen başörtüsü ile ilgili olarak açıklamada bulunan eski Bakan Fikri Sağlar, "Yargılandığım zaman türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getireceği konusunda kuşkum var" demişti. Sağlar'a tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin faşizan anlayışının bir yansımasıdır" dedi.

Geçen gün Halk TV'de katıldığı bir programda türban ile ilgili açıklamada bulunan eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar, "Yargılandığım zaman türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getireceği konusunda kuşkum var. Nitekim başıma da geldi. Dolayısıyla bunu aşabilmeniz lazım. Demokrasiyi, hukuk devletini, bütün kavramları ortaya koyarken pratiği de hesaplamamız gerekiyor" demişti.

Sağlar'ın bu açıklamaları taraflı tarafsız herkes tarafından tepki çekerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "Bu zat bu çağda yaşamıyor. Çok gerilerde kalmış. Ne yazık ki CHP zihniyetinin faşizan anlayışının bir yansımasıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"2020 tüm insanlık için acılarla dolu bir yıl oldu. Tabi temenni ederiz 2021 öyle olmasın.

Aşılarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Temenni ediyoruz bu hızla atılan adımlar, bakanlığımızın aldığı gerekli tedbirler ile vaka sayıları hızla düşecektir.

unun yanında Almanya ile yaptığımız görüşmelerde bir ortak üretim söz konusu bununla ilgili TUBİTAK görüşmeleri sürdürüyor. Burada da her şey olumlu ilerliyor. Aynı şekilde Rusya ile görüşmeler devam ediyor. Tüm bunların dışında Türkiye'nin kendi aşı çalışmaları var. Tedbirlerimizle birlikte tabi bu devam edecek ve her geçen gün daha iyi olacak inşallah.

Sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın duyarlılığı var. Tabi teşekkür ediyoruz. Bar pavyon vs. sadece böyle boğazda biliyorsunuz bir durum oldu. Onun dışında uyulduğunu görüyoruz. Biz bu yasakları zevkimiz keyfimiz için istemiyoruz. Temennim odur ki daha olumlu neticeler alırız.

TAKVİM BELLİ OLUR

Biontech konusunda TÜBİTAK başkanımız görüşmeleri sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde tabi takvimin belli olacağını düşünüyoruz.

BUNLAR BU ÇAĞDA YAŞAMIYOR

(Fikri Sağlar'ın skandal "başörtülü hakim adalet dağıtamaz" çıkışı) Bu zat bu çağda yaşamıyor. Çok gerilerde kalmış. Ne yazık ki CHP zihniyetinin faşizan anlayışının bir yansımasıdır. Ve bu faşist anlayış hala yaşamını sürdürüyor. Bu başörtülü kızlarımız yıllarca üniversitelerin kapılarından döndürüldü. Çiftçi olursan serbest okursan yasaktır. Böyle bir mantık vardı. İnsanın giyimine kuşamına göre değerlendirilmesi bu bir defa demokrasi değildir. İnanç özgürlüğü değildir. Mümkün değildir. Sorduğun zaman sözde inanç ve fikir özgürlüğü derler ama bu açıklamaları yapabiliyorlar. Bırakın artık ya. İnsanların yaşamına müdahale edemezsiniz.