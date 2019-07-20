Son Dakika! Erbil saldırısının failleri yakalandı

Bölgeyi kontrol eden Barzani'ye yakın Rudaw televizyonunun haberine göre, Erbil Başkonsolosluğu'nda çalışan diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği saldırının failleri Kuzey Irak'ta yakalandı.

NE OLMUŞTU?

17 Temmuz'da Erbil'de Türk konsolosluk çalışanlarının olduğu restorana silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan Osman Köse şehit olmuştu.

Irak'ın Erbil kentinde Türk konsolosluk çalışanlarına yönelik saldırının faillerinden birinin kimliği ve fotoğrafı Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Emniyet Teşkilatı'nca paylaşılmıştı.

Fotoğrafı ve kimliği bir yazılı açıklamayla paylaşan emniyet teşkilatı, failin kimliğini 1992 yılı Diyarbakır doğumlu Mazlum Dağ olarak açıklamıştı.

Failinin HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğu ortaya çıkmıştı.