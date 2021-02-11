Son Dakika! Hakkındaki mahkeme kararı Meclis'te okundu, Enis Berberoğlu yeniden milletvekili oldu
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Son Dakika! Hakkındaki mahkeme kararı Meclis'te okundu, Enis Berberoğlu yeniden milletvekili oldu

11.02.2021 14:38 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:06

Son dakika! MİT tırları davasında kesin hüküm giydiği gerekçesiyle 4 Haziran 2020'de milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu, bugün mahkeme kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla yeniden milletvekilliği vasıflarını kazandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılama kararı verip dokunulmazlığının kaldırılması için hazırladığı fezleke TBMM'ye geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop bugün grup başkanvekilleriyle yaptığı toplantı sonrası konunun Genel Kurul bilgisine sunulmasına karar verildi.

TEKRAR YEMİN ETMESİNE GEREK KALMADI

Buna göre başkanlık tezkeresi Genel Kurul'da okundu. Yemin etmesi gerekmeyen Enis Berberoğlu milletvekili vasfını yeniden kazanmış oldu.

ŞENTOP, "DEĞERLENDİRECEĞİZ" DEMİŞTİ

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na ilişkin mahkeme kararının TBMM'ye gönderilmesine ilişkin, "Fezleke, Adalet Bakanlığına, oradan Cumhurbaşkanlığına, oradan Meclis'e geliyor. Usulü öyle. Bilgi için Meclis'e kararı göndereceğini yazmıştı, bilgi olarak o karar bu sabah gelmiş. Onunla ilgili arkadaşlarla bugün bir değerlendirme yapacağız." demişti.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Hakkındaki mahkeme kararı Meclis'te okundu, Enis Berberoğlu yeniden milletvekili oldu

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