Son Dakika! Endonezya, Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısına acil kullanım onayı veren ilk ülke oldu

Son dakika! Endonezya Gıda ve İlaç Ajansı, Çin'in geliştirdiği CoronaVac koronavirüs aşısının etkinliğini yüzde 65,3 olarak açıklarken; aşı için acil kullanım onayı verdi. Endonezya, CoronaVac'a onay veren ilk ülke oldu.

Endonezya Gıda ve İlaç Kurumu, Çinli Sinovac şirketinin koronavirüs aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı verdiğini açıkladı. Açıklama, Endonezya Gıda ve İlaç Kurumu'nun başkanı Penny K. Lukito tarafından yapıldı.

ONAY VEREN İLK ÜLKE OLDU

Endonezya Çinli Sinovac'ın korona aşısı CoronaVac'a onay veren ilk ülke oldu. Endonezya ayrıca, Çin aşısı CoronaVac'ın son faz çalışmalarının ara sonuçlarında etkinlik oranının yüzde 65,3 olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE ETKİNLİK ORANINI %91 OLARAK AÇIKLAMIŞTI

Brezilya geçen haftalarda aşının yüzde 78 oranında etkili olduğunu açıklarken Türkiye ise SinoVac'ın aşısının etkinlik oranını yüzde 91.25 olarak duyurmuştu.

3 MİLYON AŞI TÜRKİYE'YE GELDİ

CoronaVac aşısından satın alan ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Aşıların üç milyon dozdan oluşan ilk partisi 30 Aralık'ta Türkiye'ye ulaştı. Aşıların en az 14 gün boyunca teste tabi tutulması ve uygun bulunması halinde de acil kullanım onayı verilerek aşılama programının başlatılması öngörülüyor. Türkiye'nin yanı sıra Brezilya, Endonezya, Singapur, Şili ve Tayland da CoronaVac aşısından satın alan ülkeler arasında bulunuyor.

YÜZDE 50'DEN FAZLA ETKİNLİK GÖSTERMESİ YETİYOR

Öte yandan küresel sağlık otoritelerinin, bir aşının pandemi döneminde güvenle kullanılabilmesi için, yüzde 50'nin üzerinde etkinlik göstermesini yeterli bulduğu öne sürüldü.