Son Dakika! Endonezya, Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısına acil kullanım onayı veren ilk ülke oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika! Endonezya, Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısına acil kullanım onayı veren ilk ülke oldu

11.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:12

Son dakika! Endonezya Gıda ve İlaç Ajansı, Çin'in geliştirdiği CoronaVac koronavirüs aşısının etkinliğini yüzde 65,3 olarak açıklarken; aşı için acil kullanım onayı verdi. Endonezya, CoronaVac'a onay veren ilk ülke oldu.

Endonezya Gıda ve İlaç Kurumu, Çinli Sinovac şirketinin koronavirüs aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı verdiğini açıkladı. Açıklama, Endonezya Gıda ve İlaç Kurumu'nun başkanı Penny K. Lukito tarafından yapıldı.

ONAY VEREN İLK ÜLKE OLDU

Endonezya Çinli Sinovac'ın korona aşısı CoronaVac'a onay veren ilk ülke oldu. Endonezya ayrıca, Çin aşısı CoronaVac'ın son faz çalışmalarının ara sonuçlarında etkinlik oranının yüzde 65,3 olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE ETKİNLİK ORANINI %91 OLARAK AÇIKLAMIŞTI

Brezilya geçen haftalarda aşının yüzde 78 oranında etkili olduğunu açıklarken Türkiye ise SinoVac'ın aşısının etkinlik oranını yüzde 91.25 olarak duyurmuştu.

3 MİLYON AŞI TÜRKİYE'YE GELDİ

CoronaVac aşısından satın alan ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Aşıların üç milyon dozdan oluşan ilk partisi 30 Aralık'ta Türkiye'ye ulaştı. Aşıların en az 14 gün boyunca teste tabi tutulması ve uygun bulunması halinde de acil kullanım onayı verilerek aşılama programının başlatılması öngörülüyor. Türkiye'nin yanı sıra Brezilya, Endonezya, Singapur, Şili ve Tayland da CoronaVac aşısından satın alan ülkeler arasında bulunuyor.

YÜZDE 50'DEN FAZLA ETKİNLİK GÖSTERMESİ YETİYOR

Öte yandan küresel sağlık otoritelerinin, bir aşının pandemi döneminde güvenle kullanılabilmesi için, yüzde 50'nin üzerinde etkinlik göstermesini yeterli bulduğu öne sürüldü.

Son Dakika! Endonezya, Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısına acil kullanım onayı veren ilk ülke oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mike Pence Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Hande Erçel Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Arda Turan Samet Aybaba Rıza Çalımbay Emre Taşdemir Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Ankara Beşiktaş Facebook
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika! Endonezya, Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısına acil kullanım onayı veren ilk ülke oldu - Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 12:12:30. #1.15#
title