Eminönü'nde sivil polisler yolcu gibi taksilere bindi; kurallara uymayanlara ceza kesildi

FATİH Eminönü'nde sivil trafik ekipleri tarafından taksicilere yönelik denetim yapıldı. Denetimde, sivil polisler yolcu gibi taksiye bindi. Emniyet kemeri takmayan, taksimetresini açmayan ve araçta sigara içen taksicilere ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Eminönü İskelesi'nde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler tarafından tek tek durdurulan taksilerde, sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, araç yolcu kapasitesi ve taksimetreye yönelik kontroller yapıldı. Diğer yandan yolcu gibi taksilere binen sivil polis ekipleri de hatalı gördükleri sürücülerin denetim noktasında durdurulmasını sağladı. Kontroller sonucunda, emniyet kemerini takmayan bir taksi sürücüsüne 144 lira para cezası kesildi. Öte yandan turist kılığında taksiye binen sivil trafik ekiplerini alan taksici taksimetreyi açmadı. Taksiciye 652 lira ceza kesildi. Araçta cep telefonu kullanan bir taksi sürücüsüne ise 314 lira ceza işlem uygulandı. Kısa mesafe nedeniyle yolcuyu almayan bir taksiciye de 144 lira ceza kesildi.

"MÜŞTERİ İNDİKTEN SONRA SİGARA İÇİYORUZ"

"ARABAYI TESLİM EDECEĞİM DEDİM"

"TAKSİMETREYİ KENDİLERİ İSTEMEDİLER"

Turist kılığındaki sivil polis ekiplerini taşıyan ve taksimetreyi açmayan taksici Erdal Özden "Taksimetre istemedi zaten. Ben 25-30 lira dedim onlar da kabul etti.Yazık bize yemin ediyorum yazık. Taksimetreyi kendileri istemediler. Ben sizi kameraları gördüğüm halde ben normal şekilde Taksim'e 25 lira yazar dedim. Taksimetreyi normalde açmam gerek ama o zaman da binmiyorlar. Hanımefendi yolcuyu almadığım zaman ekmek parası kazanamıyorum. Evime ne götüreceğim. Böyle bir tuzak olmaz" dedi.