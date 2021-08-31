Son Dakika | Emekli Orgeneral Çevik Bir hastanede tedavi altına alındı
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Son Dakika | Emekli Orgeneral Çevik Bir hastanede tedavi altına alındı

Son Dakika | Emekli Orgeneral Çevik Bir hastanede tedavi altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: 28 Şubat davasında cezası kesinleşen dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir, İzmir'de sağlık kontrolü için gittiği hastanede tedavi altına alındı.

28 Şubat davasında cezası kesinleşen dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir, İzmir'de sağlık kontrolü için gittiği hastanede tedavi altına alındı.

28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve cezaevinde bulunan emekli Orgeneral Çevik Bir, avukatlarının başvurusu üzerine Buca ilçesinde bulunan İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan sağlık kontrolü için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Kontrollerde nörolojik rahatsızlıkları olduğu belirlenen Bir, hastanede tedavi altına alındı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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