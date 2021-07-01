Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif'in ölümüyle ilgili yapılan soruşturma kapsamında 17 yaşındaki arkadaşı tutuklandı

Sultangazi'de, 4 arkadaşı ile piknik yapan 15 yaşlarındaki Elif, arkadaşlarının iddiasına göre uçurumdan düşerek can vermişti. Olayın ardından Elif'in arkadaşları tarafından uçurumun kenarında dakikalarca dövüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıkmıştı. Soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde Çakal'ın 4 arkadaşı hakkında gözaltı kararı çıktı. Gözaltına alınanlardan 17 yaşındaki Senem T. tutuklanırken, 15 yaşındaki T.Y. ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise halen aranıyor.

Bugğün, Elif Çakal'ın hayatına kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, Whatsapp yazışmaları ve gizli bir tanığın ifadesi ortaya çıktı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren savcılığın Elif'in arkadaşlarının telefonlarını inceledi. İnceleme sonucunda bir kişinin telefonundaki gizli yazışmalar tespit edildi. Olay öncesinde şahsın, bir arkadaşına ''Birazdan onu döveceğim ve görüntüye kaydedeceğiz'' yazdığı görüldü. Yazışmalarla birlikte olayın planlı olarak yapıldığı da ortaya çıkmış oldu.

YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Olay yerinde bulunan 2'si kadın 4 kişi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıntılar soruşturma dosyasının içinde var. Bazıları hakkında eziyetten, bazıları hakkında tahditten yakalama kararı çıkarıldı. Görüntüler sonrası yanındaki 2'si kadın 4 arkadaşı hakkında tekrar gözaltı kararı çıkarıldı.

İKİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Senem T. (17) ve T.Y. (15) bugün tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Senem T. tutuklanırken T.Y. ise "Ev Hapsi" şartıyla adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. G.K. (22) ve U.B.'nin (21) yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.